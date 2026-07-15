La foto del PJ de Yerba Buena, Acevedo con los ministros y "Pinocho en un aserradero"

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Resumen para apurados
- Dirigentes del PJ de Tucumán, incluidos Acevedo y ministros, se reunieron recientemente en Yerba Buena para una mesa de trabajo político y debatir sobre internas locales.
- El encuentro se enmarca en la sección 'Dimes y diretes', donde se analizan las tensiones partidarias y las estrategias del peronismo tucumano frente al escenario político actual.
- Esta reunión de trabajo define el reordenamiento del peronismo en Yerba Buena y podría influir en futuras alianzas de cara a las próximas decisiones partidarias provinciales.
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