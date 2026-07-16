Cartas de lectores: Publicidad de juegos de apuesta

Coincido totalmente con la carta de Marcos A. Machado, “Adicciones y contradicciones” (13/07). No tiene desperdicios esa publicación que, con sólo tres palabras, define la actual situación de las propagandas televisivas sobre el juego de apuestas. En la Argentina la publicidad de cigarrillos fue prohibida definitivamente el 1° de junio de 2011, tras la sanción de la Ley Nacional N° 26687, que prohibía publicar o patrocinar, en cualquier medio público de difusión, el consumo de cigarrillo. Considero que sería oportuno sancionar una ley que prohíba publicar o patrocinar la difusión del juego de apuestas, así como se hizo con el tema de los cigarrillos.