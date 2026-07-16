Un tributo al Indio Solari en un show que une rock, orquesta y comunidad

La obra del Indio Solari volverá a cobrar vida esta noche en el escenario del Teatro Alberdi, pero lo hará desde una propuesta que busca ir más allá del homenaje musical. En el marco de la 27ª edición del Julio Cultural Universitario, la Secretaría de Extensión de la UNT presentará “La Tribu de mi Calle-Tributo al Indio Solari”, un espectáculo concebido como una experiencia colectiva donde la música, la memoria y el encuentro se convierten en protagonistas.