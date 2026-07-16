Un tributo al Indio Solari en un show que une rock, orquesta y comunidad

Resumen para apurados
- La Secretaría de Extensión de la UNT presenta hoy a las 20 en el Teatro Alberdi de Tucumán un show tributo al Indio Solari para homenajear su legado y unir a la comunidad.
- El evento, enmarcado en el Julio Cultural Universitario, cuenta con entradas a $5.000 y reúne a la banda Suerte Vagabunda, una orquesta juvenil y al músico Tony Molteni.
- Este homenaje busca consolidar la cultura como un puente entre la universidad y la sociedad, promoviendo la inclusión, la identidad colectiva y el acceso democrático al arte.
La obra del Indio Solari volverá a cobrar vida esta noche en el escenario del Teatro Alberdi, pero lo hará desde una propuesta que busca ir más allá del homenaje musical. En el marco de la 27ª edición del Julio Cultural Universitario, la Secretaría de Extensión de la UNT presentará “La Tribu de mi Calle-Tributo al Indio Solari”, un espectáculo concebido como una experiencia colectiva donde la música, la memoria y el encuentro se convierten en protagonistas.
La función comenzará a las 20, con entradas populares a $5.000, y reunirá a destacados músicos tucumanos en un proyecto que reivindica la vigencia artística y cultural de uno de los grandes referentes del rock argentino.
La propuesta parte de una idea que atraviesa toda la producción: la música como espacio de construcción comunitaria. En ese sentido, el legado del Indio Solari aparece como un territorio compartido por distintas generaciones, donde la poesía, el compromiso y la identidad se entrelazan para dar forma a una auténtica “tribu” cultural.
Desde la organización destacan que la iniciativa busca reafirmar el compromiso de la Extensión Universitaria con las expresiones culturales nacidas en los barrios y con la construcción de ciudadanía a través del arte. Además de recrear un repertorio emblemático, la idea es generar un espacio de reflexión y encuentro donde la cultura funcione como puente entre la universidad y la sociedad.
“La obra del Indio Solari ha sabido construir, a lo largo del tiempo, un lenguaje donde lo poético y lo político se entrelazan, dando lugar a una identidad colectiva que trasciende generaciones. En ese cruce aparece la idea de ‘tribu’: una forma de estar juntos, de reconocerse en el otro y de hacer del encuentro una experiencia compartida”, destacó Marcelo Mirkin, secretario de Extensión.
Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es la diversidad de artistas convocados. El escenario reunirá a Suerte Vagabunda, una de las bandas tributo al Indio Solari con mayor reconocimiento en Tucumán, integrada por Emilio “Uchiha” Muzevic (voz), Christian Figueroa (guitarra y coros), Álvaro Sotillo (bajo), José “Nacho” Juárez (saxo y coros) y Carlos “Paco” Heredia (batería).
A ellos se sumará la Orquesta Infanto-Juvenil Rolando “Chivo” Valladares, del Centro Popular Mate Cocido, bajo la dirección y los arreglos de Rony López, además de la participación especial de Tony Molteni, histórico líder de Karma Sudaca, una de las bandas emblemáticas del rock tucumano.
“Nos parece especialmente valioso rendir homenaje a una figura fundamental del rock nacional y referente ineludible de la cultura popular argentina como el Indio Solari -apuntó Mirkin-. Su obra, su trayectoria y el profundo vínculo que construyó con su público lo convierten en un artista cuya huella trasciende lo estrictamente musical.”
“Este espectáculo refleja la esencia de la extensión universitaria: construir puentes entre la universidad y la sociedad, democratizar el acceso a la cultura y generar espacios de encuentro donde confluyen artistas, instituciones y públicos diversos”, afirmó Mirkin. Y cerró: “para nosotros es un orgullo rendir homenaje a un artista comprometido con su tiempo y con su público, cuya obra continúa convocando generaciones y promoviendo valores profundamente ligados a la identidad, la libertad y la expresión cultural”.