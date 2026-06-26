Tras la muerte del Indio Solari, Los Fundamentalistas confirmaron su show en Tucumán

El anuncio llegó semanas después de la muerte del Indio Solari, fundador y líder del grupo, una noticia que conmocionó al mundo del rock nacional y a miles de seguidores de la histórica banda. En los días posteriores al fallecimiento del músico surgieron dudas entre los fanáticos sobre la continuidad de las presentaciones programadas para este año. Con este comunicado, la banda llevó tranquilidad y confirmó que el esperado recital en Tucumán sigue en pie y cerrará su agenda de conciertos de 2026.