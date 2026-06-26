Tras la muerte del Indio Solari, Los Fundamentalistas confirmaron su show en Tucumán
Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado anunciaron que el recital del 10 de octubre en el Hipódromo de Tucumán se realizará con normalidad, pese a la reciente muerte del Indio Solari, y será el último concierto del año.
Resumen para apurados
- Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado confirmaron que realizarán su show el 10 de octubre en Tucumán, tras la reciente muerte de su líder, el Indio Solari.
- Tras la muerte del músico, surgieron dudas sobre la continuidad de la banda, que previamente convirtió un show en Chubut en un emotivo homenaje transmitido en vivo.
- La presentación en el Hipódromo de Tucumán ratifica el compromiso de la banda con sus seguidores y cerrará de manera oficial su agenda de conciertos de la temporada 2026.
Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado despejaron las dudas sobre su próxima presentación en el norte argentino. A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la banda confirmó que el recital previsto para el 10 de octubre se realizará con normalidad en el Hipódromo de Tucumán y que será el último concierto programado para este año.
El anuncio llegó semanas después de la muerte del Indio Solari, fundador y líder del grupo, una noticia que conmocionó al mundo del rock nacional y a miles de seguidores de la histórica banda. En los días posteriores al fallecimiento del músico surgieron dudas entre los fanáticos sobre la continuidad de las presentaciones programadas para este año. Con este comunicado, la banda llevó tranquilidad y confirmó que el esperado recital en Tucumán sigue en pie y cerrará su agenda de conciertos de 2026.
El comunicado de Los Fundamentalistas sobre su show en Tucumán
En el mensaje difundido en redes sociales, la banda llevó tranquilidad a sus fanáticos y confirmó la realización del esperado recital. "Queremos informar que el show programado para el 10 de octubre en Tucumán se realizará con total normalidad y será el último concierto previsto para este año."
Además, los músicos agradecieron las muestras de afecto recibidas en los últimos días y cerraron el comunicado con un mensaje dirigido a sus seguidores: "Gracias por el cariño recibido en estos últimos días. Nos vemos en el Norte….."
El homenaje al Indio Solari en Comodoro Rivadavia
La confirmación del show en Tucumán se produce luego de un momento de profundo dolor para la banda. Tras conocerse el fallecimiento del Indio Solari, Los Fundamentalistas decidieron mantener el recital que tenían previsto al día siguiente en Comodoro Rivadavia, en Chubut, y transformarlo en un emotivo homenaje al músico.
Antes de aquella presentación, el grupo había compartido un mensaje en el que expresó el impacto por la pérdida de su fundador y explicó por qué eligió no suspender el concierto. Incluso, el recital fue transmitido en vivo para que los seguidores de todo el país pudieran acompañar la despedida.
Ahora, con el anuncio oficial, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado ratificaron que volverán a encontrarse con su público el próximo 10 de octubre en el Hipódromo de Tucumán, en lo que será la última presentación prevista por la banda durante 2026.