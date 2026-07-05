CulturaMúsica

A un mes de su muerte, la familia del Indio Solari mostró cómo estaba un día antes de fallecer

Al cumplirse un mes del fallecimiento del Indio Solari, su esposa e hijo publicaron una imagen tomada horas antes de su muerte. El homenaje emocionó a miles de seguidores, que inundaron las redes con mensajes de despedida.

Este 5 de julio se cumple un mes de la muerte del Indio Solari
Este 5 de julio se cumple un mes de la muerte del Indio Solari TN
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia publicó una foto inédita tomada un día antes de su fallecimiento por un ACV en Parque Leloir, para homenajearlo en redes.
  • La imagen muestra al músico en su jardín horas antes de sufrir un ACV hemorrágico en su piscina. La autopsia confirmó que la muerte fue inmediata y no por ahogamiento.
  • La publicación generó una fuerte repercusión emocional entre miles de fanáticos, quienes reafirmaron el legado eterno y la vigencia del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos.
Resumen generado con IA

A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia decidió recordarlo con un homenaje cargado de emoción que conmovió a sus seguidores. A través de las redes sociales, su esposa, Virginia "Viru" Mones Ruiz, y su hijo Bruno compartieron una fotografía inédita del músico, capturada apenas unas horas antes de su fallecimiento.

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió el 5 de junio tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico en su vivienda de Parque Leloir. En el primer mes de su partida, sus seres queridos eligieron homenajearlo con imágenes íntimas y un breve mensaje que rápidamente se volvió viral.

"Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto, viejito", escribieron junto a la publicación, firmada con las iniciales "V y B", en referencia a Viru y Bruno.

El homenaje de la familia del Indio Solari que emocionó a sus fanáticos

La primera fotografía muestra al cantante caminando por el jardín de su casa de Parque Leloir, vestido con un tapado negro, pantalón bordó y anteojos de sol. Según explicó la familia, la imagen fue tomada durante la tarde del 4 de junio, pocas horas antes de que sufriera el ACV hemorrágico.

La imagen más íntima del Indio Solari: su familia la compartió y fue tomada un día antes de morir La imagen más íntima del Indio Solari: su familia la compartió y fue tomada un día antes de morir Instagram

La publicación también incluyó una segunda imagen inédita realizada por Gastón Daus, quien durante casi tres décadas fue amigo, asistente y cuidador del artista. En esa postal, Solari aparece posando al aire libre en el mismo domicilio.

El homenaje despertó una inmediata reacción entre sus seguidores. En pocos minutos, la publicación recibió miles de interacciones y una gran cantidad de mensajes de afecto.

"Indio, sos eterno", escribió una admiradora. Otros usuarios expresaron frases como: "Siempre en nuestros corazones", "Gracias por existir", "Te seguiremos extrañando", "Nadie podrá borrarte de mi alma" y "Cómo duele saber que ya no está".

Qué reveló la autopsia sobre la muerte del Indio Solari

De acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia, el músico sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico de origen no traumático mientras se encontraba en la piscina climatizada de su vivienda.

El informe difundido por la Fiscalía de Morón indicó que el artista falleció de manera inmediata a causa del ACV y que no hubo ahogamiento. La cuidadora fue quien lo encontró en el interior de la pileta y, junto a Virginia Mones Ruiz, retiró el cuerpo antes de solicitar asistencia médica.

Los profesionales de emergencias realizaron maniobras de reanimación, aunque no lograron revertir el cuadro. De esta manera, la investigación confirmó que la causa del fallecimiento fue el accidente cerebrovascular hemorrágico sufrido dentro de su domicilio.

Temas Carlos "Indio" SolariMuerte del Indio Solari
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tras el saludo de Messi, Sofi Martínez contó la verdad sobre el llamado de Antonela Roccuzzo
1

Tras el saludo de Messi, Sofi Martínez contó la verdad sobre el llamado de Antonela Roccuzzo

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán
2

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán

Argentina y la AFA tienen cosas que aprender de la FIFA
3

Argentina y la AFA tienen cosas que aprender de la FIFA

Más acoples por menos representatividad
4

Más acoples por menos representatividad

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad
5

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad

Ranking notas premium
Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja
1

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”
2

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán
3

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán

A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada
4

A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada

Más acoples por menos representatividad
5

Más acoples por menos representatividad

Más Noticias
¿Los Simpson predijeron la final del Mundial 2026? El capítulo que volvió a ser viral

¿Los Simpson predijeron la final del Mundial 2026? El capítulo que volvió a ser viral

Calendario oficial de Anses: cuáles son los montos y las fechas confirmadas para jubilados en julio

Calendario oficial de Anses: cuáles son los montos y las fechas confirmadas para jubilados en julio

Tras el saludo de Messi, Sofi Martínez contó la verdad sobre el llamado de Antonela Roccuzzo

Tras el saludo de Messi, Sofi Martínez contó la verdad sobre el llamado de Antonela Roccuzzo

Ni el frío ni la nieve dan respiro: siguen las alertas por temperaturas bajas extremas, viento Zonda y nieve

Ni el frío ni la nieve dan respiro: siguen las alertas por temperaturas bajas extremas, viento Zonda y nieve

Más acoples por menos representatividad

Más acoples por menos representatividad

Argentina y la AFA tienen cosas que aprender de la FIFA

Argentina y la AFA tienen cosas que aprender de la FIFA

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán

Comentarios