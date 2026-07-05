A un mes de su muerte, la familia del Indio Solari mostró cómo estaba un día antes de fallecer
Al cumplirse un mes del fallecimiento del Indio Solari, su esposa e hijo publicaron una imagen tomada horas antes de su muerte. El homenaje emocionó a miles de seguidores, que inundaron las redes con mensajes de despedida.
Resumen para apurados
- A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia publicó una foto inédita tomada un día antes de su fallecimiento por un ACV en Parque Leloir, para homenajearlo en redes.
- La imagen muestra al músico en su jardín horas antes de sufrir un ACV hemorrágico en su piscina. La autopsia confirmó que la muerte fue inmediata y no por ahogamiento.
- La publicación generó una fuerte repercusión emocional entre miles de fanáticos, quienes reafirmaron el legado eterno y la vigencia del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos.
A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia decidió recordarlo con un homenaje cargado de emoción que conmovió a sus seguidores. A través de las redes sociales, su esposa, Virginia "Viru" Mones Ruiz, y su hijo Bruno compartieron una fotografía inédita del músico, capturada apenas unas horas antes de su fallecimiento.
El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió el 5 de junio tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico en su vivienda de Parque Leloir. En el primer mes de su partida, sus seres queridos eligieron homenajearlo con imágenes íntimas y un breve mensaje que rápidamente se volvió viral.
"Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto, viejito", escribieron junto a la publicación, firmada con las iniciales "V y B", en referencia a Viru y Bruno.
El homenaje de la familia del Indio Solari que emocionó a sus fanáticos
La primera fotografía muestra al cantante caminando por el jardín de su casa de Parque Leloir, vestido con un tapado negro, pantalón bordó y anteojos de sol. Según explicó la familia, la imagen fue tomada durante la tarde del 4 de junio, pocas horas antes de que sufriera el ACV hemorrágico.
La publicación también incluyó una segunda imagen inédita realizada por Gastón Daus, quien durante casi tres décadas fue amigo, asistente y cuidador del artista. En esa postal, Solari aparece posando al aire libre en el mismo domicilio.
El homenaje despertó una inmediata reacción entre sus seguidores. En pocos minutos, la publicación recibió miles de interacciones y una gran cantidad de mensajes de afecto.
"Indio, sos eterno", escribió una admiradora. Otros usuarios expresaron frases como: "Siempre en nuestros corazones", "Gracias por existir", "Te seguiremos extrañando", "Nadie podrá borrarte de mi alma" y "Cómo duele saber que ya no está".
Qué reveló la autopsia sobre la muerte del Indio Solari
De acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia, el músico sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico de origen no traumático mientras se encontraba en la piscina climatizada de su vivienda.
El informe difundido por la Fiscalía de Morón indicó que el artista falleció de manera inmediata a causa del ACV y que no hubo ahogamiento. La cuidadora fue quien lo encontró en el interior de la pileta y, junto a Virginia Mones Ruiz, retiró el cuerpo antes de solicitar asistencia médica.
Los profesionales de emergencias realizaron maniobras de reanimación, aunque no lograron revertir el cuadro. De esta manera, la investigación confirmó que la causa del fallecimiento fue el accidente cerebrovascular hemorrágico sufrido dentro de su domicilio.