Mundial 2026: Argentina eliminó a Inglaterra y los memes explotaron en las redes

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 desató una verdadera revolución en las redes sociales. Después de vencer por 2 a 1 a Inglaterra en un partido cargado de tensión, miles de usuarios compartieron memes y publicaciones para celebrar un triunfo que quedará entre los más recordados del torneo.
Como ocurrió en otros cruces entre ambas selecciones, el componente histórico estuvo muy presente durante toda la jornada. Antes del partido y, sobre todo, después del triunfo argentino, las redes sociales se poblaron de memes que recordaron el mítico gol con la mano de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986.
GOLAZO DE ARGENTINAAA pic.twitter.com/CtS9cQeUvs— agus 24/10 ðð¦ð· (@jkargento) July 15, 2026
che como venimos haciendo con los otros arqueros hagan circular la imagen del arquero ingles pic.twitter.com/qR0fZ3g4Vj— serenito ð¦ð·âï¸ (@firehomw) July 15, 2026
Vamos Mirtha!!ðªð»ðªð»— Clau. (@moniclabostera) July 14, 2026
Vamos Argentina!! ðªð»ð¦ð·ð¦ð·ð¦ð· pic.twitter.com/g9l8SaNf7Y