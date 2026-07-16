El bar donde Tafí del Valle vio tres veces campeona a la Selección

También había cambiado El Rancho de Félix. El restaurante, que había comenzado como un pequeño local modesto, fue ampliándose con el paso de las décadas. Parte de lo que después se convirtió en salón había sido originalmente un patio y, en 1980, la familia modificó la estructura de adobe de la parte trasera para avanzar con una construcción de hormigón. “Ahí estaban la cocina, los baños y dos dormitorios donde dormíamos nosotros cuando éramos chicos”, recordó Pancho.