Copa del Mundo

¿Se juega en los escritorios? Inglaterra denunciará a la Selección ante la FIFA por la bandera de Malvinas en los festejos

Tras la eliminación agónica en Atlanta, la federación inglesa planea reportar a varios futbolistas argentinos por mostrar un trapo con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" sobre el césped. Además, apuntan contra la letra de la nueva canción de cancha, "La Cuarta Estrella".

LA BANDERA. Los jugadores argentinos celebraron con un trapo que decía Las Malvinas son Argentinas.
LA BANDERA. Los jugadores argentinos celebraron con un "trapo" que decía "Las Malvinas son Argentinas".
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras perder la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta, la federación inglesa denunciará a la Selección Argentina ante la FIFA por exhibir una bandera sobre las Islas Malvinas.
  • El reclamo se basa en la prohibición de mensajes políticos de la FIFA. El antecedente de 2014, cuando la AFA fue multada por una pancarta similar, agrava la situación actual.
  • Al ser una reincidencia en un torneo oficial, se especula con una sanción económica severa, mientras el plantel argentino se concentra en la final ante España del 19 de julio.
Resumen generado con IA

La histórica clasificación de la selección argentina a la final del Mundial 2026, tras dar vuelta un partido durísimo y vencer a Inglaterra por 2-1 en Atlanta, no cayó nada bien en el Reino Unido. Lejos de asimilar la derrota en el césped, la delegación británica busca trasladar la batalla a los despachos de la FIFA. Según trascendió en la prensa inglesa, planean presentar una denuncia formal contra la AFA por los festejos del plantel tras el pitazo final.

El foco del conflicto está en una bandera que los futbolistas argentinos exhibieron con orgullo durante la celebración en la cancha. El trapo, que llevaba la histórica y legítima leyenda "Las Malvinas son argentinas", fue sostenido por varios referentes del equipo, entre ellos Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso. La imagen, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y llenó de orgullo a todo el país, fue interpretada por los británicos como una provocación política inaceptable en un evento deportivo.

El reglamento de FIFA y un antecedente que preocupa

La federación inglesa, respaldada por publicaciones de medios de peso como The Telegraph, se aferra al estricto estatuto de la FIFA. El reglamento del máximo organismo del fútbol mundial prohíbe de manera tajante la exhibición de mensajes políticos, religiosos o personales en el equipamiento de los jugadores o dentro del terreno de juego.

Lamentablemente para la AFA, no se trata de una situación inédita. Existe un antecedente directo que los ingleses planean utilizar como jurisprudencia para exigir un castigo severo:

En el año 2014, antes del inicio del Mundial de Brasil, la Selección Argentina posó con una pancarta idéntica antes de un partido amistoso frente a Eslovenia en La Plata. En aquella oportunidad, la FIFA sancionó a la AFA con una multa económica de 20.000 libras esterlinas por violar el código de neutralidad política.

Al tratarse de una reincidencia, y encima en el marco oficial de una semifinal de la Copa del Mundo con millones de espectadores en vivo, en Inglaterra especulan con que la sanción económica esta vez podría ser considerablemente más abultada.

También apuntan contra los cantos del vestuario

La bronca británica no se limita a lo ocurrido sobre el césped de Atlanta. El reporte que la federación inglesa presentará ante la FIFA también incluiría un seguimiento de los festejos íntimos de la Scaloneta. En particular, pusieron la lupa sobre la letra de "La Cuarta Estrella", el nuevo hit que los jugadores adoptaron y cantaron con locura en el vestuario desde la victoria ante Egipto en octavos de final.

La canción, que ya se transformó en la banda sonora de miles de hinchas en Norteamérica, contiene referencias directas a los soldados de Malvinas y a la soberanía de las islas, un punto de extrema sensibilidad histórica y geopolítica para ambas naciones. Para los ingleses, que el plantel cante activamente este tema en celebraciones oficiales de FIFA constituye otra violación a las normas de conducta.

Mientras en los escritorios de Zúrich se empieza a armar una nueva disputa administrativa, el plantel de Lionel Scaloni ya tiene la mente puesta en lo único que verdaderamente importa: la final del próximo domingo 19 de julio ante España en Nueva York. Con el temperamento y el potrero que demostró este grupo, ninguna denuncia de oficina va a empañar la ilusión de ir por la gloria máxima.

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