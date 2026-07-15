¿Se juega en los escritorios? Inglaterra denunciará a la Selección ante la FIFA por la bandera de Malvinas en los festejos

El foco del conflicto está en una bandera que los futbolistas argentinos exhibieron con orgullo durante la celebración en la cancha. El trapo, que llevaba la histórica y legítima leyenda "Las Malvinas son argentinas", fue sostenido por varios referentes del equipo, entre ellos Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso. La imagen, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y llenó de orgullo a todo el país, fue interpretada por los británicos como una provocación política inaceptable en un evento deportivo.