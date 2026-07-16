Insólito: la prensa inglesa armó una insólita lista con "31 trampas" de Argentina para justificar su eliminación
Los diarios The Telegraph y The Sun estallaron tras el agónico 2-1 en Atlanta. Acusaron a la Scaloneta de apelar a las "artes oscuras" y a "tácticas sucias" para desestabilizar a sus estrellas. Desde la sonrisa del Dibu Martínez hasta un "empujón" invisible de Messi, el desglose de un desconsuelo que incluyó agresiones físicas en el final.
Resumen para apurados
- La prensa inglesa justificó la eliminación de su selección ante Argentina en la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta publicando una lista con 31 supuestas trampas rivales.
- Medios como The Telegraph acusaron a la Selección de "artes oscuras", ignorando que Inglaterra perdió posesión (12%) y que sus jugadores agredieron físicamente a los argentinos.
- Este insólito descargo refleja la frustración británica ante la derrota, mientras la selección de Scaloni ya se enfoca en disputar la gran final del Mundial frente a España.
La histórica remontada de la selección argentina ante Inglaterra por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026 caló hondo en el orgullo británico. Llenos de dolor tras el partido que se les escurrió en una ráfaga de siete minutos sobre el cierre, los principales medios de comunicación del Reino Unido decidieron mudar la frustración de la cancha a las páginas de sus diarios. Además de criticar el planteo mezquino de su propio equipo, diarios de la talla de The Telegraph y The Sun optaron por inaugurar una auténtica antología de quejas, recopilando un minucioso e insólito listado con 31 supuestas "artimañas", "artes oscuras" y "trucos sucios" que la "Albiceleste" habría utilizado para sacar de quicio a los dirigidos por Thomas Tuchel.
La crónica principal, firmada por el periodista Frankie Christou de The Telegraph, sostiene la teoría de que la "Scaloneta" diseñó un plan sistemático desde el minuto tres para picar el encuentro. En su afán por engrosar el expediente de quejas, el medio británico enumeró jugadas completamente lícitas del partido como si fueran infracciones criminales. Entre ellas, calificaron de "táctica deliberada" un quite quirúrgico y limpio de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson, protestando porque el volante argentino supuestamente intentó retenerlo en el suelo cuando, en realidad, las imágenes demostraron que era el futbolista inglés quien lo sujetaba de la camiseta.
De la sonrisa del "Dibu" al "toquecito" condescendiente de Simeone
El nivel de detalle del conteo británico roza el absurdo. En el radar de las quejas entró Giuliano Simeone, a quien acusaron de dar un "golpecito condescendiente" en la cabeza a Anthony Gordon tras cortar un avance, y de hacerle una obstrucción a Jordan Pickford en un córner. También apuntaron contra Alexis Mac Allister por hacer perder los estribos a Tuchel con una entrada sobre Reece James, y hasta denunciaron que alguien desde el banco de suplentes argentino arrojó una pelota al campo de juego para frenar un lateral rápido de los ingleses.
Ni siquiera Lionel Messi se salvó del escrutinio de la prensa de Londres. El capitán argentino, que sufrió el rigor de las marcas durante todo el cotejo, fue señalado por dar una "pequeña patada" a Djed Spence mientras caía de espaldas tras ser bruscamente derribado por Anderson. The Telegraph también catalogó como una de las maniobras más "dudosas" un imperceptible roce de Messi con Spence en un lateral, una acción tan insignificante que ni los propios protagonistas registraron en vivo.
Incluso las herramientas de enfriamiento del partido fueron contabilizadas con saña. El diario incluyó en su lista de "artimañas argentinas" el momento en que John Stones se tiró al suelo pidiendo asistencia médica por un golpe en la cabeza para ser reemplazado por Ivan Toney, argumentando que la falta fue la "protesta de los jugadores argentinos al árbitro". Sobre el cierre, la frutilla del postre para el lamento británico fue Emiliano "Dibu" Martínez, a quien le recriminaron recostarse sobre el césped tras embolsar un balón aéreo luciendo "una enorme sonrisa en la cara" para hacer correr las agujas del reloj.
El factor estadístico y la agresión final de Bellingham
El relato de los "trucos sucios" se desmorona por completo al revisar la cruda realidad de las estadísticas de juego. Mientras la prensa cargaba las tintas contra el temperamento argentino, la cuenta especializada OptaJoe desnudó el verdadero motivo del derrumbe de los "Tres Leones": desde el momento en que Gordon puso el 1-0 a los 55 minutos hasta el frentazo agónico de Lautaro Martínez en el minuto 92, Inglaterra apenas registró un paupérrimo 12% de posesión promedio, regalándole por completo el terreno y el protagonismo a la "Scaloneta".
Por su parte, The Sun sumó una dosis de teoría conspirativa al asegurar que el árbitro estadounidense Ismail Elfath es el "amuleto de la suerte" de Messi, justificando el arbitraje bajo la premisa de que el astro rosarino jamás perdió un encuentro bajo su tutela.
Lo llamativo del informe de los medios ingleses es que, mientras ponderaban que sus estrellas "lograron mantener la calma", la crónica terminó detallando las agresiones físicas que los futbolistas británicos le propinaron a los argentinos tras decretarse la eliminación. El cierre del partido expuso la faceta de malos perdedores de los europeos, con Dean Henderson empujando de atrás a Lautaro Martínez, Morgan Rogers trenzándose a empujones con los suplentes y un Jude Bellingham totalmente desbordado que terminó propinándole una cachetada en la nuca a Valentín Barco. Con las quejas archivadas en los diarios de Londres y la bandera de las Malvinas flameando, Argentina ya se enfoca en lo importante: la gran final ante España.