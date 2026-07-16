Insólito: la prensa inglesa armó una insólita lista con "31 trampas" de Argentina para justificar su eliminación

La histórica remontada de la selección argentina ante Inglaterra por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026 caló hondo en el orgullo británico. Llenos de dolor tras el partido que se les escurrió en una ráfaga de siete minutos sobre el cierre, los principales medios de comunicación del Reino Unido decidieron mudar la frustración de la cancha a las páginas de sus diarios. Además de criticar el planteo mezquino de su propio equipo, diarios de la talla de The Telegraph y The Sun optaron por inaugurar una auténtica antología de quejas, recopilando un minucioso e insólito listado con 31 supuestas "artimañas", "artes oscuras" y "trucos sucios" que la "Albiceleste" habría utilizado para sacar de quicio a los dirigidos por Thomas Tuchel.