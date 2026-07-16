El viaje de un grupo de estudiantes tucumanos que vive el Mundial desde Inglaterra

Entre los alumnos sí surgió el tema cuando se confirmó la semifinal. Pero la reflexión estuvo enfocada en otra dirección. Antes del viaje habían trabajado la importancia del respeto hacia el país anfitrión y esa idea volvió a aparecer en las conversaciones. “Los chicos se dieron cuenta enseguida de que estaban en ‘casa del rival’. Pero en vez de tensión, salió mucho respeto. Hablamos de separar lo que pasa en la cancha de lo que ocurre afuera y de que nos recuerden por cómo alentamos, cómo respetamos y cómo agradecemos. Somos embajadores por 24 horas”, reflexionó Priscila.