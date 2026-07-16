Qué dijo Catalina Giraldo antes de morir por eutanasia: el mensaje que dejó tras su lucha por la salud mental
La psicóloga colombiana habló horas antes del procedimiento de eutanasia y aseguró que, después de años de sufrimiento, había encontrado tranquilidad. Su testimonio volvió a poner en discusión el acceso a la muerte digna en Colombia.
Resumen para apurados
- La psicóloga de 30 años Catalina Giraldo accedió recientemente a la eutanasia en Colombia tras sufrir una década de trastornos mentales graves e incurables.
- Giraldo superó 40 tratamientos fallidos y deprimió nueve internaciones. Ante la falta de regulación del suicidio asistido, solicitó y obtuvo la eutanasia por vía clínica.
- El caso impulsa el debate regional sobre la muerte digna por trastornos psiquiátricos y expone la urgente necesidad de regular la asistencia médica al suicidio en Colombia.
Catalina Giraldo, una psicóloga colombiana de 30 años, brindó una última entrevista antes de acceder a la eutanasia tras convivir durante una década con graves trastornos de salud mental. Sus palabras, en las que aseguró haber encontrado paz después de años de sufrimiento, reavivaron el debate sobre el derecho a morir dignamente en Colombia.
La joven había sido diagnosticada a los 20 años con trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad. Luego de atravesar numerosos tratamientos e internaciones psiquiátricas, obtuvo la autorización para someterse al procedimiento.
La historia de Catalina Giraldo y su pedido de eutanasia
Durante casi diez años, Catalina Giraldo buscó diferentes alternativas para aliviar su padecimiento. Según relató, pasó por más de 40 tratamientos farmacológicos, recibió tres ciclos de terapia electroconvulsiva, un tratamiento con ketamina y fue internada en nueve oportunidades tras distintos intentos de suicidio.
En su última entrevista, explicó que una de esas internaciones marcó un antes y un después en su vida. "El riesgo de suicidio era muy alto. Me vi en una cama de hospital por un número de veces que ya olvidé. No podía caminar; estaba muy restringida porque estaba en un área de supervisión. Entonces me dije a mí misma que no podía volver a estar en ese lugar", recordó.
Antes de la eutanasia, también compartió cómo atravesó la decisión. "Me siento muy tranquila. Hace muchos años no sentía esta tranquilidad. Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo, sino que puedes detenerlo y decir que es suficiente", expresó.
Un caso que reabrió el debate sobre la muerte digna en Colombia
En un primer momento, Giraldo había solicitado acceder a la asistencia médica al suicidio, una práctica cuya despenalización fue reconocida por la Corte Constitucional de Colombia en 2022. Sin embargo, al no existir una reglamentación que permitiera su implementación, esa alternativa no pudo concretarse.
Frente a esa situación, presentó un pedido para acceder a la eutanasia, un procedimiento que sí cuenta con protocolos dentro del sistema de salud colombiano. Tras varios rechazos, finalmente obtuvo la autorización. El caso se convirtió en uno de los primeros del país en plantear el acceso a la eutanasia por padecimientos psiquiátricos graves.
El mensaje que dejó antes de morir
Horas antes del procedimiento, Catalina Giraldo pidió que su historia sirviera para impulsar cambios que permitan atender a otras personas que atraviesan situaciones similares. Según expresó, su lucha no terminaba con su muerte y esperaba que el debate continuara para quienes enfrentan un sufrimiento persistente.
En la misma línea, Lucas Correa, director de la organización DescLAB, que acompañó el caso, sostuvo que la situación abre una discusión jurídica sobre la aplicación efectiva del derecho a morir dignamente en Colombia, especialmente en relación con la asistencia médica al suicidio, cuya despenalización aún no cuenta con una reglamentación que permita ejercer ese derecho en la práctica.