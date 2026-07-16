Qué dijo Catalina Giraldo antes de morir por eutanasia: el mensaje que dejó tras su lucha por la salud mental

En su última entrevista, explicó que una de esas internaciones marcó un antes y un después en su vida. "El riesgo de suicidio era muy alto. Me vi en una cama de hospital por un número de veces que ya olvidé. No podía caminar; estaba muy restringida porque estaba en un área de supervisión. Entonces me dije a mí misma que no podía volver a estar en ese lugar", recordó.