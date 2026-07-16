Nuevo plan de pagos de ARCA: quiénes pueden acceder y cuáles son los plazos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) presentó un nuevo plan de pagos destinado a MiPyMEs, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro. Esta medida se oficializó mediante la Resolución General 5875/2026, la cual se publicó este martes en el Boletín Oficial con el propósito de brindar detalles específicos sobre su implementación.