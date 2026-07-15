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Sueldos de empleados de comida rápida en 2026: cuánto cobra un cajero, cocinero y encargado

Según las últimas actualizaciones paritarias de la rama de servicios rápidos, se definió la nueva escala salarial para todas las categorías del sector.

Sueldos de empleados de comida rápida en 2026: cuánto cobra un cajero, cocinero y encargado
McDonalds
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En 2026, el sector argentino de servicios rápidos definió la nueva escala salarial de sus empleados tras paritarias para recomponer ingresos frente a la inflación.
  • Los salarios básicos se fijaron desde $1.108.417 para ingresantes hasta $1.863.345 para cocineros, contemplando además adicionales por presentismo y nocturnidad.
  • Esta actualización es clave para el empleo joven, ya que el sector representa el debut laboral registrado de miles de personas y marca la pauta de su poder adquisitivo.
Resumen generado con IA

El sector de la gastronomía de servicios rápidos sostiene una demanda contundente de empleo entre la población joven del país. El ingreso a cadenas internacionales o nacionales del rubro representa para gran cantidad de personas su debut en el mercado laboral registrado, por eso conocer los niveles de remuneración vigentes resulta un dato indispensable frente a las actualizaciones paritarias de cada período.

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A partir de los recientes acuerdos colectivos de trabajo alcanzados para esta actividad, el personal de estos reconocidos establecimientos ya cuenta con un cronograma de haberes definido. Los valores de la escala salarial surgen de las negociaciones que regulan de manera directa la relación de dependencia en el sector, con el propósito de recomponer el poder adquisitivo frente a las variaciones del índice de precios.

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  • Empleado principiante: El escalafón inicial, que suele ser la puerta de entrada para quienes dan sus primeros pasos, se ubica en un básico de $1.108.417.
  • Peón de limpieza: Quienes realizan el mantenimiento general de las instalaciones perciben un sueldo de $1.163.517.
  • Empleado A: Esta subcategoría operativa cuenta con un ingreso de $1.175.318.
  • Empleado B: Para el personal con mayor permanencia o especificidad en tareas operativas, el básico llega a $1.223.928.
  • Cajero: Los trabajadores encargados de la atención al cliente y facturación en las líneas de cajas tienen un haber base de $1.294.387.
  • Líder A: El personal con responsabilidades de coordinación sectorial cobra un básico de $1.394.271.
  • Líder B: Dentro de las mismas tareas de liderazgo pero con mayor rango, el salario escala a $1.619.864.
  • Encargado: Quienes asumen la gestión organizativa global del local alcanzan los $1.661.538.
  • Cocinero: La posición técnica de cocina se consolida como la más alta del convenio para este mes, situándose en $1.863.345.

Al margen de la remuneración básica fijada para cada categoría, el personal de estos comercios suele percibir conceptos adicionales variables en sus liquidaciones. Entre estos beneficios destaca el plus por presentismo, el cual añade un 14% extra ante el cumplimiento total de las condiciones de asistencia, sumado a los recargos estipulados por la prestación de tareas durante horarios nocturnos o jornadas declaradas feriados nacionales.

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