Sueldos de empleados de comida rápida en 2026: cuánto cobra un cajero, cocinero y encargado

A partir de los recientes acuerdos colectivos de trabajo alcanzados para esta actividad, el personal de estos reconocidos establecimientos ya cuenta con un cronograma de haberes definido. Los valores de la escala salarial surgen de las negociaciones que regulan de manera directa la relación de dependencia en el sector, con el propósito de recomponer el poder adquisitivo frente a las variaciones del índice de precios.