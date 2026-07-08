SociedadActualidad

Controles de ARCA en julio de 2026: cuál es el limite de transferencias, extracciones y plazos fijos

El régimen informativo abarca desde saldos mensuales hasta el total de movimientos de los usuarios.

Controles de ARCA en julio de 2026: cuál es el limite de transferencias, extracciones y plazos fijos
ARCA
Hace 8 Min

Las operaciones bancarias y los movimientos en billeteras virtuales volvieron a quedar bajo la lupa por una actualización de los parámetros que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los nuevos montos rigen durante julio de 2026 y modifican el momento exacto en el que las entidades financieras poseen la obligación de informar al fisco sobre determinadas transacciones de los usuarios.

ARCA habilitó la liquidación digital de sueldos para empleados privados en "Mi Argentina"

ARCA habilitó la liquidación digital de sueldos para empleados privados en Mi Argentina

La medida eleva los umbrales respecto de los que presentaban vigencia hasta hace pocos meses en el país. Aunque superar esos importes específicos no implica una fiscalización automática ni un inicio de investigación inmediata, cada contribuyente requiere contar con la documentación suficiente para acreditar de manera fehaciente el origen del dinero en caso de que el organismo de control lo solicite.

Cambios del monotributo: cómo evitar las sanciones y exclusiones automáticas de ARCA

Cambios del monotributo: cómo evitar las sanciones y exclusiones automáticas de ARCA

Cuánta plata se puede transferir en ARCA sin declarar

Durante julio de 2026, los bancos y las billeteras virtuales informan a Arca determinadas operaciones al alcanzar los nuevos montos fijados. Al ser un régimen informativo de las entidades, exceder los valores no significa un inicio automático de investigación.

Cambios en Anses: la nueva modalidad para sacar turnos de trámites presenciales

Cambios en Anses: la nueva modalidad para sacar turnos de trámites presenciales

Transferencias

Para transferencias o acreditaciones, el nuevo umbral queda en $50.000.000 para personas físicas y en $30.000.000 para personas jurídicas, un cambio importante frente al límite previo de $2.000.000 de las personas humanas.

Extracciones

Los bancos reportan extracciones de efectivo desde los $10.000.000 para ambos tipos de personas, eliminando la obligación anterior de informar cualquier retiro. Además, los saldos bancarios mensuales fijos se notifican desde los $50.000.000 en individuos y $30.000.000 en empresas.

Plazos fijos

El régimen establece un umbral de $100.000.000 para personas físicas y de $30.000.000 para personas jurídicas. Las billeteras virtuales aplican el mismo criterio de aviso: desde $50.000.000 para particulares y $30.000.000 para firmas.

Inversión y compras

Las tenencias en sociedades de bolsa se reportan a partir de $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. En compras de consumo final, se permiten operaciones de hasta $10.000.000 sin solicitar información adicional.

Pagos

Los pagos entran al régimen obligatorio al alcanzar $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. Estos valores rigen en julio y sumarán el índice de inflación de junio de 2026 para actualizarse en agosto de 2026.

Información que pide ARCA

Si Arca detecta una operación inconsistente con el perfil del contribuyente, solicita respaldos como facturas emitidas, recibos de honorarios o boletos de compraventa de bienes.

También requiere documentación específica según el caso, como contratos de préstamos declarados o certificaciones contables debidamente emitidas.

Las entidades financieras remiten información detallada sobre las cuentas de sus clientes para el control fiscal permanente.

  • Tipo y número de cuenta junto con su respectiva identificación o CVU.
  • Cantidad de titulares o integrantes que conforman cada cuenta registrada.
  • Total de ingresos y egresos asentados durante el período correspondiente.
  • Saldo mensual calculado al último día hábil de cada mes.
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social AnsesAgencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Refinanciación de deudas 2026: qué bancos ofrecen créditos para cancelar préstamos y tarjetas

Refinanciación de deudas 2026: qué bancos ofrecen créditos para cancelar préstamos y tarjetas

Tarjeta de crédito: cuáles son los planes de financiación para pagar saldos y deudas grandes

Tarjeta de crédito: cuáles son los planes de financiación para pagar saldos y deudas grandes

Lo más popular
Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina
1

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones
2

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda
3

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados
4

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos
5

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos

Ranking notas premium
Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
1

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
2

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Jaldo también patea con la derecha
3

Jaldo también patea con la derecha

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027
4

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

Las garras narco que corrompen personas e instituciones
5

Las garras narco que corrompen personas e instituciones

Más Noticias
Tragedia en Cañuelas: se conoció el último video con vida del hombre que murió tras recibir un piedrazo durante los festejos por la Selección

Tragedia en Cañuelas: se conoció el último video con vida del hombre que murió tras recibir un piedrazo durante los festejos por la Selección

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Mi Argentina ya permite consultar la liquidación de sueldo desde el celular: quiénes pueden hacerlo

Mi Argentina ya permite consultar la liquidación de sueldo desde el celular: quiénes pueden hacerlo

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

Horóscopo Chino: los seis signos que tendrán un julio de calma y equilibrio, según Ludovica Squirru

Horóscopo Chino: los seis signos que tendrán un julio de calma y equilibrio, según Ludovica Squirru

Lluvias, frío extremo y viento Zonda: conocé el mapa de las alertas del SMN para este miércoles

Lluvias, frío extremo y viento Zonda: conocé el mapa de las alertas del SMN para este miércoles

Conect.Ar, la app tucumana que busca trabajadores verificados

Conect.Ar, la app tucumana que busca trabajadores verificados

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Comentarios