Controles de ARCA en julio de 2026: cuál es el limite de transferencias, extracciones y plazos fijos

Las operaciones bancarias y los movimientos en billeteras virtuales volvieron a quedar bajo la lupa por una actualización de los parámetros que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los nuevos montos rigen durante julio de 2026 y modifican el momento exacto en el que las entidades financieras poseen la obligación de informar al fisco sobre determinadas transacciones de los usuarios.
La medida eleva los umbrales respecto de los que presentaban vigencia hasta hace pocos meses en el país. Aunque superar esos importes específicos no implica una fiscalización automática ni un inicio de investigación inmediata, cada contribuyente requiere contar con la documentación suficiente para acreditar de manera fehaciente el origen del dinero en caso de que el organismo de control lo solicite.
Cuánta plata se puede transferir en ARCA sin declarar
Durante julio de 2026, los bancos y las billeteras virtuales informan a Arca determinadas operaciones al alcanzar los nuevos montos fijados. Al ser un régimen informativo de las entidades, exceder los valores no significa un inicio automático de investigación.
Transferencias
Para transferencias o acreditaciones, el nuevo umbral queda en $50.000.000 para personas físicas y en $30.000.000 para personas jurídicas, un cambio importante frente al límite previo de $2.000.000 de las personas humanas.
Extracciones
Los bancos reportan extracciones de efectivo desde los $10.000.000 para ambos tipos de personas, eliminando la obligación anterior de informar cualquier retiro. Además, los saldos bancarios mensuales fijos se notifican desde los $50.000.000 en individuos y $30.000.000 en empresas.
Plazos fijos
El régimen establece un umbral de $100.000.000 para personas físicas y de $30.000.000 para personas jurídicas. Las billeteras virtuales aplican el mismo criterio de aviso: desde $50.000.000 para particulares y $30.000.000 para firmas.
Inversión y compras
Las tenencias en sociedades de bolsa se reportan a partir de $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. En compras de consumo final, se permiten operaciones de hasta $10.000.000 sin solicitar información adicional.
Pagos
Los pagos entran al régimen obligatorio al alcanzar $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. Estos valores rigen en julio y sumarán el índice de inflación de junio de 2026 para actualizarse en agosto de 2026.
Información que pide ARCA
Si Arca detecta una operación inconsistente con el perfil del contribuyente, solicita respaldos como facturas emitidas, recibos de honorarios o boletos de compraventa de bienes.
También requiere documentación específica según el caso, como contratos de préstamos declarados o certificaciones contables debidamente emitidas.
Las entidades financieras remiten información detallada sobre las cuentas de sus clientes para el control fiscal permanente.
- Tipo y número de cuenta junto con su respectiva identificación o CVU.
- Cantidad de titulares o integrantes que conforman cada cuenta registrada.
- Total de ingresos y egresos asentados durante el período correspondiente.
- Saldo mensual calculado al último día hábil de cada mes.