Controles de ARCA en julio de 2026: cuál es el limite de transferencias, extracciones y plazos fijos

Las operaciones bancarias y los movimientos en billeteras virtuales volvieron a quedar bajo la lupa por una actualización de los parámetros que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los nuevos montos rigen durante julio de 2026 y modifican el momento exacto en el que las entidades financieras poseen la obligación de informar al fisco sobre determinadas transacciones de los usuarios.