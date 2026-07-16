Condenan a 10 meses de prisión efectiva a un hombre que robó seis veces en Neuquén

Los robos y hurtos fueron cometidos entre 2024 y abril de 2026, y Alarcón ya estaba siendo investigado. De los vehículos se quedaba con herramientas, mercadería, indumentaria y otros objetos personales. La prisión efectiva se dictó luego de un juicio abreviado. El juez Marco Lupica Cristo dispuso el traslado de Alarcón a una unidad carcelaria para el cumplimiento de los 10 meses de prisión.