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Condenan a 10 meses de prisión efectiva a un hombre que robó seis veces en Neuquén

La Justicia neuquina lo declaró reincidente y ordenó su prisión efectiva por seis hechos contra vehículos estacionados.

Condenan a 10 meses de prisión efectiva a un hombre que robó seis veces en Neuquén
Foto: Infobae
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Neuquén condenó recientemente a Hugo Alarcón a 10 meses de prisión efectiva por robar pertenencias de seis autos estacionados en la provincia.
  • El acusado, declarado reincidente, confesó su culpabilidad en un juicio abreviado tras ser filmado y señalado por testigos mientras forzaba cerraduras de vehículos.
  • Esta condena bajo juicio abreviado sienta un precedente en la provincia para castigar con prisión efectiva los robos reiterados a vehículos y agilizar la resolución de casos.
Resumen generado con IA

La Justicia neuquina dictó la prisión preventiva para un hombre que cometió hurtos y robos seis veces en distintos puntos de la provincia. En todas las ocasiones, el objeto de sus ataques fueron autos estacionados que forzaba o abría para sustraer objetos. El responsable, identificado como Hugo Edgardo Alarcón, asumió la culpabilidad por los delitos cometidos.

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Soledad Ragone, fiscal del caso, solicitó que Alarcón fuera acusado y declarado responsable por hurto simple en grado de tentativa, robo simple en grado de tentativa y robo simple en concurso real –que implica que el autor cometió dos o más delitos en circunstancias diferentes e independientes entre sí–.

Robo a seis autos en Neuquén

Todas las veces que Alarcón fue descubierto, fue identificado por cámaras de seguridad, por la policía o por testigos que presenciaron su accionar. En la mayoría de los casos, forzó puertas o cerraduras para cometer los ilícitos. Uno de los vehículos afectados se encontraba abierto, sin ningún tipo de seguridad, lo que facilitó la sustracción.

Los robos y hurtos fueron cometidos entre 2024 y abril de 2026, y Alarcón ya estaba siendo investigado. De los vehículos se quedaba con herramientas, mercadería, indumentaria y otros objetos personales. La prisión efectiva se dictó luego de un juicio abreviado. El juez Marco Lupica Cristo dispuso el traslado de Alarcón a una unidad carcelaria para el cumplimiento de los 10 meses de prisión.

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Alarcón ya contaba con antecedentes, lo que sirvió a la fiscalía para conseguir una pena acorde a su solicitud. Fue declarado reincidente, ya que en una oportunidad anterior había sido acusado y condenado.

Robo y hurto: figuras legales

Aunque son términos que se usan como sinónimos en la cotidianidad, el robo y el hurto constituyen figuras legales distintas. Ambos son calificados como delitos, pero la diferencia radica en el uso de fuerza, intimidación y violencia que ejerce el atacante. Mientras que en el robo se utilizan agresiones o violencia de algún tipo, en el hurto esta condición está ausente.

El robo puede calificarse según el tipo de violencia que se empleó en el hecho. Se tratará de un robo simple si el delincuente cometió el delito de apropiación de bienes materiales con agresiones. Puede recibir una pena de 1 a 6 años. Se tratará, en cambio, de robo agravado, si varios delincuentes atacaran y, además, utilizaran armas de fuego. Puede recibir una pena de 5 a 20 años según la agravante específica.

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