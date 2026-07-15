El dólar oficial quiebra la tendencia bajista: el mercado recalibra las bandas tras el dato de inflación

Resumen para apurados
- El dólar mayorista en Argentina subió a $1.473 y rompió su racha bajista, luego de que el mercado recalibrara las bandas cambiarias tras el dato de inflación de junio del 1,9%.
- La suba elevó el minorista a $1.495. El movimiento responde al sistema de bandas cambiarias ajustadas por inflación, que proyecta un techo de $1.879,92 para el mes de agosto.
- Aunque el Banco Central sigue acumulando reservas, analistas advierten sobre la sostenibilidad del esquema cambiario ante la menor oferta de divisas en el segundo semestre.
Luego de tres jornadas consecutivas en descenso, el dólar mayorista registró un rebote técnico que lo posicionó en los $1.473. A pesar de este incremento, la divisa se mantiene considerablemente por debajo de sus máximos históricos. El movimiento ocurre en un contexto de reacomodamiento de expectativas, luego de que el índice de inflación de junio impulsara una actualización en el esquema de bandas de flotación para el mes de agosto.
El comportamiento de los mercados y el impacto del IPC
La suba en el segmento mayorista arrastró levemente a las cotizaciones minoristas, que en el Banco Nación se ubicaron en $1.495, mientras que el promedio de las entidades financieras relevado por el BCRA cerró en $1.494,56.
En el ámbito de los dólares financieros, el MEP avanzó hasta los $1.509,49, contrastando con una leve caída del Contado con Liquidación (CCL) y una estabilidad en el dólar "blue", que se mantuvo en torno a los $1.556,22.
Este cambio de ritmo responde, en gran medida, a la recalibración de las carteras tras conocerse que la inflación de junio fue del 1,9%.
Dado que el sistema cambiario actual ajusta sus límites de intervención con dos meses de rezago, el mercado ya proyecta los nuevos márgenes para agosto, donde el techo de la banda de flotación ascenderá hasta los $1.879,92, lo que otorga un mayor espacio para el movimiento del tipo de cambio sin intervención directa de la autoridad monetaria.
El BCRA acelera la acumulación de reservas internacionales
Más allá de la fluctuación diaria, el dato que sigue sosteniendo la confianza de los operadores es la agresiva política de compras del Banco Central. En lo que va de julio, la entidad ya ha adquirido U$S570 millones, impulsada por una jornada récord el pasado lunes donde sumó U$S280 millones. En el acumulado de 2026, el BCRA logró captar más de U$S11.700 millones, fortaleciendo una posición de reservas que resulta clave para cumplir con los compromisos de deuda externa.
Analistas como Gustavo Ber destacaron que esta estrategia de acumulación es "bien recibida por los operadores", aunque advirtieron que el foco comenzará a desplazarse hacia la oferta de divisas del segundo semestre, que estacionalmente suele ser menor. Por su parte, Ignacio Morales, de Wise Capital, señaló que el mercado evaluará de cerca si este ritmo de compras puede sostenerse frente a los vencimientos financieros y el avance del calendario electoral.
Flexibilidad frente a la inflación
Desde la eliminación del cepo en abril de 2025, el Gobierno defendió el régimen de bandas de flotación como una herramienta para evitar la apreciación real del peso y amortiguar movimientos bruscos. Bajo este esquema, los límites se ajustan diariamente tomando como base el IPC. Con la reciente inflación de junio, el piso de intervención para agosto quedará fijado en $739,81, mientras que el techo superará los $1.880.