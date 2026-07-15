El dólar oficial quiebra la tendencia bajista: el mercado recalibra las bandas tras el dato de inflación

El BCRA acelera la acumulación de reservas internacionales

Más allá de la fluctuación diaria, el dato que sigue sosteniendo la confianza de los operadores es la agresiva política de compras del Banco Central. En lo que va de julio, la entidad ya ha adquirido U$S570 millones, impulsada por una jornada récord el pasado lunes donde sumó U$S280 millones. En el acumulado de 2026, el BCRA logró captar más de U$S11.700 millones, fortaleciendo una posición de reservas que resulta clave para cumplir con los compromisos de deuda externa.