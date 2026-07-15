Del azar a la ciencia: el tucumano Alberto Rojo explicó por qué los goles del Mundial siguen una ley matemática

El orden oculto detrás del fútbol

El divulgador remarcó que cada partido está condicionado por innumerables factores concretos: una lesión, una expulsión, un planteo táctico o el talento de un futbolista pueden modificar completamente el desarrollo de un encuentro. Sin embargo, cuando el foco deja de estar en un partido aislado y se amplía la mirada al conjunto del torneo, emerge un comportamiento colectivo que responde con notable precisión a las leyes de la probabilidad.