Alberto Rojo: “Desfinanciar la educación pública es herir a la sociedad”

El acto se llevó a cabo en el Rectorado, Ayacucho 491. En el patio de la casona se dispusieron sillas, donde se sentaron amigos y colegas del distinguido, de los ámbitos universitario y extrauniversitario. El evento fue musicalizado por el coro de la Facultad de Medicina, que hacia el inicio cantó el Himno Nacional, y a modo de cierre interpretó las canciones “Qué bonito”, del propio Rojo -en arreglo coral de Bernardo Latini- y “Libertango”, de Astor Piazzolla -en arreglo coral de Oscar Escalada-. El grupo estuvo dirigido por Mariana Stambole, y el maestro Roberto Buffo los acompañó en el piano.