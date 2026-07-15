Jubilaciones de Anses: quienes cobran este miércoles 15 de julio según el cronograma de pagos

Resumen para apurados
- La Anses paga este miércoles 15 de julio en Argentina a jubilados y pensionados con DNI terminado en 4 que cobran el haber mínimo, según el cronograma oficial de pagos.
- Los haberes de julio incluyen un aumento del 2,15% por movilidad previsional basado en el IPC, además de un bono extraordinario de 70.000 pesos para los ingresos más bajos.
- Este ajuste eleva el piso mínimo a 411.787 pesos e impacta en otras pensiones no contributivas, redefiniendo la base de ingresos para los sectores más vulnerables del país.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con los pagos de los haberes de jubilaciones y pensiones en el periodo que se extiende hasta el 22 de julio, tras un calendario interrumpido por las conmemoraciones patrias. Siguiendo el esquema de los números de terminación del Documento Nacional de Identidad, el organismo previsional procederá de manera escalonada al pago en el mes de julio.
Como todos los meses, Anses actualizó su cronograma de pagos para jubilados y pensionados, así como beneficiarios de programas sociales, basado en la terminación del DNI. Por julio, las prestaciones sufrirán un incremento del 2,15%, de acuerdo con la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A esta suba se agrega el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.
¿Quiénes cobran hoy miércoles 13 de julio?
El esquema se reparte en los días de la semana y números de terminación de DNI. Este miércoles 15 de julio le corresponde a los DNI terminados en 4, correspondientes a los haberes que no superan los montos mínimos. El incremento establecido para el séptimo mes del año basado en la inflación del mes de mayo se traduce en un adicional de $8.469,68 en comparación con los valores que se liquidaron durante junio, modificando la estructura básica de los ingresos.
De este modo, el piso remunerativo destinado a los pasivos que completaron sus aportes al sistema tradicional se eleva desde los $403.317,99 previos hasta un básico de $411.787,67. La disposición impacta en paralelo sobre otras prestaciones atadas al esquema general, elevando la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a un monto de $329.430,13, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez se reubicarán en los $288.251,36 mensuales.
Cronograma detallado de Anses para el mes de julio 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
- DNI terminados en 2: 13 de julio
- DNI terminados en 3: 14 de julio
- DNI terminados en 4: 15 de julio
- DNI terminados en 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6: 17 de julio
- DNI terminados en 7: 20 de julio
- DNI terminados en 8: 21 de julio
- DNI terminados en 9: 22 de julio
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio
- DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio