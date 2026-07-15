Jubilaciones de Anses: quienes cobran este miércoles 15 de julio según el cronograma de pagos

¿Quiénes cobran hoy miércoles 13 de julio?

El esquema se reparte en los días de la semana y números de terminación de DNI. Este miércoles 15 de julio le corresponde a los DNI terminados en 4, correspondientes a los haberes que no superan los montos mínimos. El incremento establecido para el séptimo mes del año basado en la inflación del mes de mayo se traduce en un adicional de $8.469,68 en comparación con los valores que se liquidaron durante junio, modificando la estructura básica de los ingresos.