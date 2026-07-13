Anses: quiénes cobran este martes 14 de julio de 2026 según el calendario de pagos

Resumen para apurados
- ANSES abona este martes 14 de julio de 2026 en Argentina a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales según el cronograma fijado por terminación de DNI.
- Los pagos de julio incorporan el aumento por movilidad y un bono de 70.000 pesos para la jubilación mínima, alcanzando un haber de 481.989 pesos acreditado automáticamente.
- Esta ayuda económica busca mitigar el impacto inflacionario en los sectores vulnerables y jubilados de menores recursos, mientras el trámite de cobro se mantiene digitalizado.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este martes 14 de julio con el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026. En esta jornada cobran jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales cuyos documentos finalizan en determinadas terminaciones.
Los haberes de este mes ya incluyen el aumento por movilidad, mientras que los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo reciben además el bono extraordinario de $70.000.
Quiénes cobran ANSES este martes 14 de julio
De acuerdo con el calendario oficial, este martes cobran:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 3.
Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 6 y 7.
Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 3.
Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 1.
Asignación por Prenatal: DNI terminados en 0 y 1.
Asignación por Maternidad: comienza el pago para todas las terminaciones de DNI.
Cuánto cobran los jubilados y beneficiarios de AUH en julio de 2026
Con la actualización por movilidad vigente para julio, los principales montos quedaron de la siguiente manera:
Jubilación mínima con bono: $481.989,33 (haber actualizado más bono extraordinario de $70.000).
Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049 por hijo.
El bono de $70.000 continúa destinado a quienes perciben el haber mínimo, con el objetivo de reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados de menores recursos.
Calendario de pagos de ANSES
ANSES recordó que el cronograma de pagos se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y que las prestaciones se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Los titulares pueden consultar la fecha y el lugar de cobro a través de los canales oficiales de ANSES utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.