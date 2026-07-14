De Albrecht a Palacios: los 14 tucumanos que enfrentaron en mundiales a Inglaterra

Coincide con Santamarina, quien asegura que jamás sintió una vibra diferente al medirse con los británicos respecto a otras potencias de la talla de Francia, Sudáfrica o los All Blacks. El ex tercera línea destaca el respeto por el rival y pide separar lo que viene de las tribunas de la realidad del profesionalismo actual. “Siempre es especial jugar contra Inglaterra, pero porque son los creadores y los grandes difusores de ambos deportes, no más que eso. Entiendo el folklore que le gusta a la gente, pero adhiero a las palabras de Lionel Scaloni y espero que no haya confusiones. Hoy Lionel Messi y David Beckham son socios, así que me parece que hay que estar tranquilos”, argumenta.