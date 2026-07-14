Para poder llegar a la final de Mundial, Scaloni explicó qué debe recuperar la selección argentina

Resumen para apurados
- El DT Lionel Scaloni afirmó en conferencia de prensa que Argentina debe recuperar su juego con la pelota ante Inglaterra en la semifinal del Mundial para clasificar a la final.
- Tras un sufrido triunfo contra Suiza, el DT analizó cambios tácticos y minimizó la tensión histórica del cruce, enfocándose puramente en lo futbolístico y estratégico.
- El desafío de la Selección será neutralizar la velocidad y figuras de Inglaterra, equilibrando la entrega física con la identidad de juego para lograr el pase a la final.
Durante la media hora que duró la conferencia de prensa, Lionel Scaloni habló de Diego Maradona, de los goles a Inglaterra en México 1986, de las Malvinas, de la camiseta azul, de las críticas que recibió durante el Mundial y hasta de aquel error suyo en la final de la FA Cup de 2006 que, según contó, terminó cambiándole la vida. Sin embargo, entre todas las respuestas, hubo una frase que explicó mejor que ninguna otra qué necesita Argentina para volver a jugar una final del mundo.
“No nos tenemos que olvidar de jugar”, remarcó el entrenador cuando le preguntaron qué no podía faltarle a la Selección en la semifinal contra Inglaterra. Scaloni podría haber hablado de carácter, de entrega, de ambición o de todas esas características que suelen aparecer antes de un partido de esta dimensión. No lo hizo. O, mejor dicho, las dio por descontadas. “Las ganas de dejar todo hasta el último momento están. Mis jugadores siempre han demostrado adentro de la cancha que han dejado todo, que han dado hasta la última pelota el máximo, y eso también estará ahora”, aseguró.
Su preocupación pasa por otro lado. Argentina necesita volver a encontrarse con la pelota, con el juego que caracterizó gran parte de su proceso. “Necesitamos recuperar jugar al fútbol, jugar con la pelota, que es donde siempre nos hicimos fuertes”, explicó.
No fue una frase aislada. Fue la admisión más clara de Scaloni sobre lo que dejó el sufrido triunfo contra Suiza. Argentina avanzó, volvió a demostrar que puede encontrar respuestas cuando un partido se complica y consiguió meterse entre las cuatro mejores selecciones del Mundial. Pero durante largos pasajes estuvo lejos de la versión que construyó este ciclo.
Scaloni no necesitó decirlo de manera explícita. Contó que el partido fue analizado, que hablaron con los jugadores sobre los aspectos en los que no estuvieron bien y dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones. “Puede ser una posibilidad que hagamos algún cambio. También puede ser una posibilidad que repitamos”, dijo. “El equipo está por delante. Nunca, en ninguna decisión, el entrenador piensa en lo que nos han dado, en lo que fueron, sino en lo que son y en lo que nos dan en el presente”, agregó.
La frase no apunta necesariamente a un nombre, pero marca una idea. A esta altura del Mundial, con una final a 90 minutos, la historia individual no puede estar por encima de las necesidades del equipo porque Inglaterra obligará a tomar decisiones.
Scaloni destacó a Jude Bellingham y Harry Kane, habló de la velocidad que tiene el rival por las bandas, de sus futbolistas capaces de desequilibrar en el uno contra uno y de la necesidad de reducir al máximo los momentos de sufrimiento. Pero cada vez que la conferencia regresó al partido, él volvió al mismo punto. “La idea es agarrar la pelota y, cuando no la tengamos, intentar sufrir lo menos posible”, resaltó.
Ese parece ser el desafío porque Argentina ya demostró durante este Mundial que puede ganar de diferentes maneras. Gestionó partidos, atravesó momentos incómodos y encontró soluciones cuando el desarrollo no respondió a lo esperado.
Scaloni reivindicó justamente esa capacidad. Recordó que ninguno de los cuatro semifinalistas llegó hasta acá sin atravesar dificultades y que superar esos momentos termina fortaleciendo a los equipos. Pero también dejó claro que no quiere que Argentina dependa únicamente de eso.
Por eso, mientras buena parte de las preguntas giraron alrededor de todo lo que significa un Argentina-Inglaterra, Scaloni intentó llevar la discusión hacia otro lugar.
Recordó los goles de Maradona. Dijo que el segundo fue “maravilloso” y que quedó guardado en el corazón de todos los amantes del fútbol. Habló de Malvinas, pidió memoria y respeto por quienes sufrieron, pero también fue contundente al separar aquella historia de lo que ocurrirá dentro de una cancha. “Es un partido de fútbol. No mezclemos las cosas, por favor”.
Scaloni sabe que no podrá evitar todo lo que rodeará la semifinal y no pretende hacerlo. Pero sí intenta que nada de eso modifique lo que Argentina deberá hacer cuando empiece el partido.
Hace un mes y medio, aseguró, hubiera firmado llegar hasta acá “como sea”. Por eso ahora no quiere detenerse a pensar si el equipo llega más cansado de lo esperado, si el recorrido fue más complicado o si el rendimiento estuvo por debajo de lo imaginado. “Estamos en una semifinal de un Mundial. Estamos y vamos a jugarla”, sentenció, pidiendo que todos disfruten y valoren este presente.
Pero Argentina todavía tiene un partido por delante y Scaloni sabe que la entrega y el carácter estarán; además que sus jugadores competirán hasta la última pelota. Por eso pide recuperar otra cosa. “No nos tenemos que olvidar de jugar”, repitió una y mil veces. A 90 minutos de otra final del mundo, ese parece ser el principal desafío.