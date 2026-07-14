Para poder llegar a la final de Mundial, Scaloni explicó qué debe recuperar la selección argentina

“No nos tenemos que olvidar de jugar”, remarcó el entrenador cuando le preguntaron qué no podía faltarle a la Selección en la semifinal contra Inglaterra. Scaloni podría haber hablado de carácter, de entrega, de ambición o de todas esas características que suelen aparecer antes de un partido de esta dimensión. No lo hizo. O, mejor dicho, las dio por descontadas. “Las ganas de dejar todo hasta el último momento están. Mis jugadores siempre han demostrado adentro de la cancha que han dejado todo, que han dado hasta la última pelota el máximo, y eso también estará ahora”, aseguró.