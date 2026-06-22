Aumento para la PUAM en julio: cuánto se cobra con el nuevo ajuste y el bono extraordinario

Los adultos mayores que perciben mensualmente la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán en julio un incremento en sus haberes. Esta modificación responde a la actualización automática que se implementa de manera mensual en función del más reciente índice de inflación disponible. Para este periodo, el reajuste para jubilados y pensionados se fijó en un 2,15%, una cifra en consonancia con la inflación de mayo que se ubicó en el 2,1%, aplicando para el cálculo exacto los porcentajes de incremento de precios con dos decimales.