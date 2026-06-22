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Aumento para la PUAM en julio: cuánto se cobra con el nuevo ajuste y el bono extraordinario

Con un incremento fijado en el 2,15%, el cobro total experimenta una subida al incorporar el beneficio previsional extraordinario.

Aumento para la PUAM en julio: cuánto se cobra con el nuevo ajuste y el bono extraordinario
Anses
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En julio, los beneficiarios de la PUAM en Argentina recibirán un aumento del 2,15% y un bono de $70.000 para compensar el impacto de la inflación de mayo.
  • El ajuste responde a la movilidad mensual por inflación. Al sumar el incremento y el bono extraordinario completo, el cobro mínimo de los beneficiarios alcanzará los $481.989,33.
  • Esta medida busca sostener el poder adquisitivo de los sectores vulnerables ante la constante inflación, marcando la pauta de las actualizaciones previsionales de ANSES.
Resumen generado con IA

Los adultos mayores que perciben mensualmente la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán en julio un incremento en sus haberes. Esta modificación responde a la actualización automática que se implementa de manera mensual en función del más reciente índice de inflación disponible. Para este periodo, el reajuste para jubilados y pensionados se fijó en un 2,15%, una cifra en consonancia con la inflación de mayo que se ubicó en el 2,1%, aplicando para el cálculo exacto los porcentajes de incremento de precios con dos decimales.

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Como el monto de la PUAM se sitúa por debajo del valor de una jubilación mínima, la reglamentación contempla un beneficio adicional para este sector. De este modo, durante el séptimo mes del año, los titulares de dicha asignación cobrarán también la totalidad del bono extraordinario de $70.000 establecido por las autoridades.

  • Jubilación mínima: El haber con aumento se ubica en $411.989,33. Al sumar el bono completo de $70.000, el total a cobrar alcanza los $481.989,33.

En el caso de aquellos beneficiarios cuyos haberes superen el monto mínimo establecido, el pago de la ayuda económica se otorga bajo una modalidad proporcional. Dicha escala de compensación se calcula individualmente con el objetivo de complementar los ingresos de cada jubilado o pensionado hasta alcanzar un tope estricto de $481.989,33.

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