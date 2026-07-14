De American Horror Story a la Scaloneta: la actriz que sorprende por su pasión por Messi y la Mona Jiménez

Resumen para apurados
- La actriz Naomi Grossman, de American Horror Story, se volvió viral recientemente en redes por expresar su ferviente y apasionado apoyo a Lionel Messi y la Selección Argentina.
- Desde Los Ángeles, Grossman compartió fotos besando imágenes de Messi y usando sandalias de La Mona Jiménez, cantante cordobés de quien es fanática tras asistir a su show en 1993.
- Este fenómeno evidencia el alcance global de la cultura popular argentina y de Messi, proyectando a figuras como La Mona Jiménez hacia nuevas audiencias internacionales.
La pasión por el celeste y blanco copó a fanáticos de todo el mundo. El fenómeno de la Selección argentina trascendió fronteras y se instaló en países vecinos, en países de otros continentes y en los corazones de cientos de nuevos hinchas alrededor del planeta. Entre ellos, apareció una de las estrellas de American Horror Story, demostrando la emoción que le produce el conjunto nacional.
En 2011, con el estreno de su primera temporada, American Horror Story desembarcó en la pantalla chica como una propuesta tan escalofriante como novedosa. Entre los papeles más llamativos, Naomi Grossman apareció para interpretar a Pepper, una mujer con hidrocefalia. Grossman sorprendió tanto en su actuación como en las últimas semanas en sus redes sociales, alentando a Argentina en el Mundial de fútbol.
La estrella de American Horror Story fanática de la Selección
Grossman tiene más de 100.000 seguidores en Instagram con los que comparte activamente su día a día, sus paseos, salidas y viajes. Desde la primera semana del Mundial, la actriz empezó a compartir su experiencia en Argentina. La primera publicación que hizo, el 17 de junio, ya encantó al público nacional. “Solo yo y una Quilmes y muchas cosas argentinas”, escribió junto a un video, viendo el partido de la Selección desde un bar de Los Ángeles y alentando a Messi.
Dada la repercusión que tuvo su pasión por la albiceleste, Grossman siguió compartiendo sus locuras en su paseo por bares argentinos. “Solo un poco de demostración de afecto en público con la Cabra en su cumpleaños”, escribió en otra publicación con fotos besando imágenes, carteles y pinturas de Messi.
La actriz también siguió el partido de Argentina contra Cabo Verde, siempre con la camiseta puesta y unos lentes con la bandera argentina. La semana pasada fue entrevistada por Telemundo 52, el canal colombiano, mientras celebraba y cantaba “Brasil, decime qué se siente”.
Naomi Grossman, encantada con la Mona Jiménez
El detalle que más llamó la atención fueron unas “chancletas”, según ella misma las llamó, de la Mona Jiménez. “¡Bien! ¡Soy yo! Estuve apoyando a Argentina para ganar, usando mis chancletas de La Mona Jiménez”, escribió y explicó que se cree que el cantante cordobés es “la cábala de la Scaloneta”.
También se declaró una fanática del artista del cuarteto desde 1993, cuando estuvo en un baile en el que tocó la Mona. “¡Incluso subí al escenario y hablé con toda Córdoba por el micrófono junto a él, lo que me hace estar a solo un grado (de distancia) de Messi!”, recordó celebrando. En la publicación mostró sus fotos con la estatua de la Mona y su clásico baile con la mano haciendo el vuelta y vuelta. “No me disculpo, ni ahora, ni siquiera después de que nos convirtamos en bicampeones”, señaló.