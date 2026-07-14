De American Horror Story a la Scaloneta: la actriz que sorprende por su pasión por Messi y la Mona Jiménez

También se declaró una fanática del artista del cuarteto desde 1993, cuando estuvo en un baile en el que tocó la Mona. “¡Incluso subí al escenario y hablé con toda Córdoba por el micrófono junto a él, lo que me hace estar a solo un grado (de distancia) de Messi!”, recordó celebrando. En la publicación mostró sus fotos con la estatua de la Mona y su clásico baile con la mano haciendo el vuelta y vuelta. “No me disculpo, ni ahora, ni siquiera después de que nos convirtamos en bicampeones”, señaló.