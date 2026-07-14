EspectáculosTV, Cine y Series

De American Horror Story a la Scaloneta: la actriz que sorprende por su pasión por Messi y la Mona Jiménez

La protagonista de American Horror Story se convirtió en una ferviente hincha de la Selección y comparte su pasión en las redes sociales.

De American Horror Story a la Scaloneta: la actriz que sorprende por su pasión por Messi y la Mona Jiménez
Foto: Instagram/naomiwgrossman
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • La actriz Naomi Grossman, de American Horror Story, se volvió viral recientemente en redes por expresar su ferviente y apasionado apoyo a Lionel Messi y la Selección Argentina.
  • Desde Los Ángeles, Grossman compartió fotos besando imágenes de Messi y usando sandalias de La Mona Jiménez, cantante cordobés de quien es fanática tras asistir a su show en 1993.
  • Este fenómeno evidencia el alcance global de la cultura popular argentina y de Messi, proyectando a figuras como La Mona Jiménez hacia nuevas audiencias internacionales.
Resumen generado con IA

La pasión por el celeste y blanco copó a fanáticos de todo el mundo. El fenómeno de la Selección argentina trascendió fronteras y se instaló en países vecinos, en países de otros continentes y en los corazones de cientos de nuevos hinchas alrededor del planeta. Entre ellos, apareció una de las estrellas de American Horror Story, demostrando la emoción que le produce el conjunto nacional.

Chris Pratt se declaró fan de Lionel Messi, probó dulce de leche y sorprendió a todos

Chris Pratt se declaró fan de Lionel Messi, probó dulce de leche y sorprendió a todos

En 2011, con el estreno de su primera temporada, American Horror Story desembarcó en la pantalla chica como una propuesta tan escalofriante como novedosa. Entre los papeles más llamativos, Naomi Grossman apareció para interpretar a Pepper, una mujer con hidrocefalia. Grossman sorprendió tanto en su actuación como en las últimas semanas en sus redes sociales, alentando a Argentina en el Mundial de fútbol.

De American Horror Story a la Scaloneta: la actriz que sorprende por su pasión por Messi y la Mona Jiménez Foto: Instagram/naomiwgrossman

La estrella de American Horror Story fanática de la Selección

Grossman tiene más de 100.000 seguidores en Instagram con los que comparte activamente su día a día, sus paseos, salidas y viajes. Desde la primera semana del Mundial, la actriz empezó a compartir su experiencia en Argentina. La primera publicación que hizo, el 17 de junio, ya encantó al público nacional. “Solo yo y una Quilmes y muchas cosas argentinas”, escribió junto a un video, viendo el partido de la Selección desde un bar de Los Ángeles y alentando a Messi.

Neymar es amigo y fan N° 1 de Messi

Neymar es amigo y fan N° 1 de Messi

Dada la repercusión que tuvo su pasión por la albiceleste, Grossman siguió compartiendo sus locuras en su paseo por bares argentinos. “Solo un poco de demostración de afecto en público con la Cabra en su cumpleaños”, escribió en otra publicación con fotos besando imágenes, carteles y pinturas de Messi.

De American Horror Story a la Scaloneta: la actriz que sorprende por su pasión por Messi y la Mona Jiménez Foto: Instagram/naomiwgrossman

La actriz también siguió el partido de Argentina contra Cabo Verde, siempre con la camiseta puesta y unos lentes con la bandera argentina. La semana pasada fue entrevistada por Telemundo 52, el canal colombiano, mientras celebraba y cantaba “Brasil, decime qué se siente”.

Naomi Grossman, encantada con la Mona Jiménez

El detalle que más llamó la atención fueron unas “chancletas”, según ella misma las llamó, de la Mona Jiménez. “¡Bien! ¡Soy yo! Estuve apoyando a Argentina para ganar, usando mis chancletas de La Mona Jiménez”, escribió y explicó que se cree que el cantante cordobés es “la cábala de la Scaloneta”.

"La Mona" Jiménez sorprendió a la selección argentina y cumplió su sueño de conocer a Lionel Messi

La Mona Jiménez sorprendió a la selección argentina y cumplió su sueño de conocer a Lionel Messi
De American Horror Story a la Scaloneta: la actriz que sorprende por su pasión por Messi y la Mona Jiménez Foto: Instagram/naomiwgrossman

También se declaró una fanática del artista del cuarteto desde 1993, cuando estuvo en un baile en el que tocó la Mona. “¡Incluso subí al escenario y hablé con toda Córdoba por el micrófono junto a él, lo que me hace estar a solo un grado (de distancia) de Messi!”, recordó celebrando. En la publicación mostró sus fotos con la estatua de la Mona y su clásico baile con la mano haciendo el vuelta y vuelta. “No me disculpo, ni ahora, ni siquiera después de que nos convirtamos en bicampeones”, señaló.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación
1

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente
2

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela
3

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700
4

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros
5

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Ranking notas premium
Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan
1

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
2

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio
3

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?
4

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo
5

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo

Más Noticias
“Tengan miedo”: Joaquín Levinton hizo su versión de cancha de “Wonderwall” para responderle a Liam Gallagher

“Tengan miedo”: Joaquín Levinton hizo su versión de cancha de “Wonderwall” para responderle a Liam Gallagher

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

Es la original: Claudia Villafañe exhibió la mítica camiseta de Diego Maradona antes del duelo con Inglaterra

"Es la original": Claudia Villafañe exhibió la mítica camiseta de Diego Maradona antes del duelo con Inglaterra

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Vacaciones de invierno: 11 actividades para disfrutar en familia o con amigos en Tucumán

Vacaciones de invierno: 11 actividades para disfrutar en familia o con amigos en Tucumán

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Comentarios