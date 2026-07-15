El partido eterno: los tres mejores documentales para revivir el Argentina vs. Inglaterra de 1986

El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986 no fue un partido de fútbol común y corriente. Fue una herida histórica que buscaba transformarse en poesía, un tablero geopolítico con tapones y, sobre todo, el escenario donde Diego Armando Maradona esculpió sus dos obras de arte más famosas: "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".