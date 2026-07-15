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El partido eterno: los tres mejores documentales para revivir el Argentina vs. Inglaterra de 1986

A 40 años de una tarde inolvidable en el Estadio Azteca, repasamos las mejores producciones y documentales que lograron capturar la tensión geopolítica, la épica deportiva y la genialidad de Diego Maradona en el partido más trascendental de la historia del fútbol.

El partido eterno: los tres mejores documentales para revivir el Argentina vs. Inglaterra de 1986
El partido eterno: los tres mejores documentales para revivir el Argentina vs. Inglaterra de 1986
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • A 40 años de México 1986, tres documentales clave reviven el histórico partido entre Argentina e Inglaterra en el Estadio Azteca por su impacto deportivo y geopolítico.
  • Las obras, como El Partido de 2026, abordan la tensión posterior a Malvinas y la genialidad de Maradona reuniendo testimonios inéditos y material de archivo histórico de la FIFA.
  • Estos filmes permiten un traspaso generacional que mantiene viva la memoria colectiva, resignificando un evento deportivo como un hito de sanación social e histórica.
Resumen generado con IA

El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986 no fue un partido de fútbol común y corriente. Fue una herida histórica que buscaba transformarse en poesía, un tablero geopolítico con tapones y, sobre todo, el escenario donde Diego Armando Maradona esculpió sus dos obras de arte más famosas: "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

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Cuarenta años después de aquella tarde en el Estadio Azteca, la mística sigue tan intacta que el cine la continúa recreando con la precisión de un cirujano y la emoción de una tribuna llena.

El podio de las producciones imprescindibles

Para revivir el partido desde diferentes perspectivas (la oficial, la íntima y la cinematográfica), estas son las mejores producciones documentales que analizan el choque de titanes:

El partido eterno: los tres mejores documentales para revivir el Argentina vs. Inglaterra de 1986

1. El Partido (2026) — Dir. Juan Cabral y Santiago Franco
Este largometraje documental de 91 minutos (la duración exacta de un partido de fútbol) se ha convertido en el fenómeno cinematográfico del año. Presentado con éxito en el prestigioso Festival de Cannes, el filme está basado en la aclamada crónica del periodista Andrés Burgo.

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El valor oficial: Logra reunir, por primera vez frente a las cámaras, a protagonistas clave de ambos bandos: Jorge Valdano, Jorge Burruchaga, Oscar Ruggeri y Julio Olarticoechea del lado argentino, junto a leyendas inglesas como Gary Lineker, John Barnes y el arquero Peter Shilton.

El enfoque principal: Va mucho más allá de lo deportivo. Explora la profunda tensión social del post-conflicto de Malvinas y la reconstrucción sensorial de lo que sintió cada espectador en ese mediodía agobiante de junio.

2. Diego Maradona (2019) — Dir. Asif Kapadia
Aunque este aclamado documental del ganador del Óscar se enfoca principalmente en los años de Maradona en el Napoli, el segmento dedicado a los cuartos de final de México 1986 es una joya cinematográfica sin igual.

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El valor oficial: Kapadia tuvo acceso a más de 500 horas de metraje inédito del archivo personal del propio Maradona.

El enfoque principal: Muestra el partido desde la psicología del propio Diego: cómo la presión política del país se transformó en la gasolina necesaria para consumar su venganza poética sobre el césped.

3. Héroes (1987) — Dir. Tony Maylam

Se trata de la Película Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 1986. Narrada originalmente en inglés por el icónico actor Michael Caine y musicalizada por Rick Wakeman, esta obra es considerada de culto por los amantes del fútbol retro.

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El valor oficial: Al ser el registro de la propia FIFA, cuenta con las mejores tomas de cámara a ras de suelo y el audio original del ambiente en el Azteca.

El partido eterno: los tres mejores documentales para revivir el Argentina vs. Inglaterra de 1986

El enfoque principal: El tramo de Argentina vs. Inglaterra muestra el "Gol del Siglo" desde ángulos cinematográficos únicos que las transmisiones televisivas de la época no lograron capturar.

Dato de color: El estreno en cines de El Partido provocó un boom de asistencia intergeneracional en las salas de cine. Abuelos que vivieron el 86 asisten con sus nietos para explicarles, a través de la pantalla grande, que aquello no fue solo fútbol: fue una forma de sanar.

Temas Diego Armando Maradona
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