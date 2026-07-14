"Es sólo un partido de fútbol": qué hay detrás del mensaje de Scaloni y por qué Argentina-Inglaterra moviliza mucho más que una semifinal
La semifinal entre ambos países reactivó viejas heridas y una histórica rivalidad. Psicólogos sostienen que recordar Malvinas no implica trasladar la guerra a una cancha de fútbol.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni pidió calma al catalogar de 'solo fútbol' la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra en EE.UU., buscando mitigar la histórica tensión geopolítica.
- El cruce revive heridas de la Guerra de Malvinas de 1982 y el duelo de México 1986, lo que motivó alertas de seguridad del FBI ante la agresividad detectada en redes sociales.
- Especialistas y veteranos afirman que el juego es clave para honrar la memoria y educar a nuevas generaciones, diferenciando el reclamo soberano de una revancha deportiva.
Apenas terminó el partido que llevó a la selección argentina a las semifinales del Mundial 2026, la emoción y la memoria histórica de los argentinos se activaron de inmediato. El rival es Inglaterra y con él reflotaron recuerdos y debates que atraviesan varias generaciones. La Guerra de Malvinas, los dos goles de Diego Armando Maradona en México 1986 y una rivalidad alimentada durante décadas reaparecieron en las conversaciones, en los medios y en las redes sociales, donde también comenzaron a circular mensajes de distinta índole, pero algunos cargados de agresividad.
En ese contexto, Lionel Scaloni eligió una frase contundente para intentar descomprimir el clima: “Es sólo un partido de fútbol. No busquemos otra cosa”. Lejos de desconocer el peso simbólico del encuentro, el director técnico buscó correr el foco de una mochila emocional que podría transformarse en una presión adicional para los futbolistas. ¿Por qué un partido puede despertar sentimientos que parecen exceder ampliamente al deporte? Los psicólogos deportivos Francisco Japaze, Diego Vargas y Matías Fernández (integrantes de MindPlays) y la psicóloga social Roxana Laks, analizaron el fenómeno y explicaron cómo la memoria colectiva, la identidad nacional y las emociones compartidas ayudan a comprender uno de los cruces con mayor carga simbólica del fútbol mundial.
Para Vargas y Fernández, Argentina-Inglaterra nunca es percibido únicamente como un acontecimiento deportivo. En determinados enfrentamientos, explicaron, se condensan aspectos vinculados con la identidad y la historia nacional. “Malvinas ocupa un lugar muy profundo en el imaginario social argentino. Cuando se enfrentan en un Mundial, esa historia puede ingresar simbólicamente a la cancha, aunque los jugadores actuales no hayan tenido una relación directa con aquel conflicto”, señalaron.
“Las heridas colectivas no mueren con quienes las vivieron; se transmiten de diversas formas. En Argentina, el fútbol opera como un espejo de la historia colectiva, un refugio emocional, duelos y alegrías compartidas. Desde esa perspectiva, el fútbol funciona como un escenario de representación colectiva”, sostuvo Japaze, aunque afirmó que “no coincido con lo que este escenario nos genera: dolor, venganza, presión y violencia. Más cuando la Scaloneta viene inculcando alegría, esperanza, unión y propósito”.
Historia, memoria y deporte
Durante más de noventa minutos, parte de la sociedad siente que no sólo compiten dos equipos, sino también dos países atravesados por una historia marcada por conflictos políticos, bélicos y deportivos. Esa carga emocional no desapareció con el paso del tiempo sino que continúa vigente gracias a múltiples mecanismos de transmisión, como relatos familiares, la escuela, los homenajes, las canciones, los documentales y los medios de comunicación.
Para Roxana, esto en parte se debe a un reclamo que encuentra su origen en lo político. “El fútbol es un fenómeno social que despierta cuestiones que están a flor de piel, como ocurre en este caso con Malvinas. Se trata de una disputa que tiene connotaciones políticas, pero también es cierto que se magnifica porque estamos buscando permanentemente ponerle otra épica a este tipo de evento. Ponemos en juego absolutamente todo en una disputa que no es más que deportiva. Evidentemente hay una especie de demanda contenida que se está poniendo en juego, porque hay una necesidad de hacer que encastre perfectamente en el molde que es el fútbol, que da para una revancha de hace 40 años o para reivindicar un conflicto bélico”.
Un mensaje para calmar las aguas
La dimensión simbólica del partido no quedó limitada al debate público. Desde que se confirmó el cruce entre Argentina e Inglaterra comenzaron a multiplicarse en redes sociales publicaciones que recuperaron la Guerra de Malvinas y el histórico duelo de México 1986. Algunas apelaron al humor, otras a la nostalgia y varias cruzaron el límite con mensajes cargados de violencia. En paralelo, las autoridades estadounidenses prepararon un amplio operativo de seguridad en Atlanta ante el riesgo de incidentes entre simpatizantes de ambas selecciones. Incluso, el FBI catalogó al encuentro como el de mayor riesgo del torneo.
En ese contexto, las palabras de Scaloni, las declaraciones de algunos jugadores de la Selección, como Alexis Mac Allister y Nicolás Tagliafico, y el comunicado de los veteranos de Malvinas, cobraron más relevancia, funcionando como referencia par los hinchas. “Creo que lo que hizo Scaloni fue políticamente correcto, primero porque se puso en un lugar de entrenador deportivo y no en el de un referente político o diplomático. Quizás no responde a lo que la gente quiere, pero creo que bajar la efusividad y las posibles consecuencias que pueda traer para que el evento se realice con cordialidad fue una estrategia positiva la que aplicó”, indicó Laks.
Desde el ámbito deportivo, la declaración del DT argentino fue fundamental. “Esa frase no es ingenuidad: es gestión emocional y gestión del foco atencional. Un equipo sobreactivado emocionalmente pierde recursos cognitivos, físicos y técnicos que necesita para jugar y desplegar su juego de la mejor manera. Esta Argentina no necesita el incentivo de Malvinas para motivarse; tiene cohesión de tarea, cada jugador sabe qué rol cumple dentro de la cancha. Y tiene cohesión social, cada uno tiene un lugar dentro del grupo. Esa integración humana ya es, de por sí, un gran estímulo para rendir mejor y disfrutar más”, opinó Japaze.
“Es un mensaje de regulación emocional y delimitación de la tarea. Scaloni no necesariamente desconoce la historia ni el significado social del encuentro. Lo que hace es establecer cuál debe ser el campo de acción de los jugadores: jugar al fútbol”, dijeron Vargas y Fernández.
Honrar sin odiar
A pesar de la carga histórica que rodea a este clásico, los profesionales sostienen que es posible recordar Malvinas sin convertir cada partido frente a Inglaterra en una continuación simbólica del conflicto. “Puede hacerse diferenciando memoria de revancha. La memoria permite reconocer el dolor, comprender la historia, homenajear a los caídos, acompañar a los veteranos y transmitir a las nuevas generaciones lo ocurrido”, reflexionaron Varga y Fernández.
“La verdadera forma de honrar Malvinas no es trasladar la guerra a una cancha de fútbol. Es recordar a quienes cayeron con la dignidad que merecen, separando el reclamo histórico y soberano del resultado de un partido. Porque ningún resultado nos va a devolver lo que se perdió. Pero si podemos honrar la historia eligiendo actuar según los valores que creamos que nos van a llenar de sentido y que más allá del resultado puedan sacarnos una sonrisa por la forma de haberlo jugado”, opinó Japaze.
“El fútbol es un aquí y ahora. El partido no tiene las características de una guerra, vincularla con eso me parece que es muy excesivo. Si está bueno que a partir de esto se puede reivindicar nuestra historia. A raíz de este partido y de la mención del Mundial del 86 y el gol de Maradona las nuevas generaciones pueden conocer el tema a fondo, trabajarlo en las aulas y comprender su importancia”, concluyó Lacks.