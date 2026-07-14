"Es sólo un partido de fútbol": qué hay detrás del mensaje de Scaloni y por qué Argentina-Inglaterra moviliza mucho más que una semifinal

Para Roxana, esto en parte se debe a un reclamo que encuentra su origen en lo político. “El fútbol es un fenómeno social que despierta cuestiones que están a flor de piel, como ocurre en este caso con Malvinas. Se trata de una disputa que tiene connotaciones políticas, pero también es cierto que se magnifica porque estamos buscando permanentemente ponerle otra épica a este tipo de evento. Ponemos en juego absolutamente todo en una disputa que no es más que deportiva. Evidentemente hay una especie de demanda contenida que se está poniendo en juego, porque hay una necesidad de hacer que encastre perfectamente en el molde que es el fútbol, que da para una revancha de hace 40 años o para reivindicar un conflicto bélico”.