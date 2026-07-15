Con menos tarifas y alimentos sin grandes saltos, la inflación tucumana fue del 1,4%

Comer y vestirse no ha sido tan oneroso como usar el celular, pagar la cuota del colegio o de la medicina prepaga. Las tarifas, en general, tampoco registraron grandes variaciones, salvo en el rubro Comunicación (9,6%). Con todo esto, la inflación tucumana durante junio ha sido del 1,4%, el registro más bajo en lo que va de este 2026 y también inferior al promedio para el país del 1,9%, medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 16,8% en el primer semestre, tanto a nivel nacional como en la provincia. En ese período, los mayores reajustes se observaron en “Comunicación” (37,5%) y en “Educación” (30,7%), según el reporte de la Dirección de Estadística de la Provincia.