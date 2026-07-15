EconomíaNoticias económicas

Con menos tarifas y alimentos sin grandes saltos, la inflación tucumana fue del 1,4%

El indicador estuvo por debajo de las proyecciones de las consultoras. Estiman que el proceso de desaceleración se mantendrá.

COMUNICACIÓN. En Tucumán, fue la categoría que más subió (9,6%).
COMUNICACIÓN. En Tucumán, fue la categoría que más subió (9,6%).
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol 15 Julio 2026

Resumen para apurados

  • La inflación de Tucumán en junio de 2026 cayó al 1,4%, registrando la cifra más baja del año por la desaceleración en alimentos y tarifas, por debajo de la media nacional.
  • El índice acumuló un 16,8% en el primer semestre. Aunque rubros como comunicación subieron un 9,6%, la baja en carnes y vestimenta impulsó la moderación de los precios locales.
  • Analistas prevén que la inflación anual rondará el 34% si se mantiene la tendencia, aunque advierten que el impacto sigue siendo regresivo para jubilados y desocupados.
Resumen generado con IA

Comer y vestirse no ha sido tan oneroso como usar el celular, pagar la cuota del colegio o de la medicina prepaga. Las tarifas, en general, tampoco registraron grandes variaciones, salvo en el rubro Comunicación (9,6%). Con todo esto, la inflación tucumana durante junio ha sido del 1,4%, el registro más bajo en lo que va de este 2026 y también inferior al promedio para el país del 1,9%, medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 16,8% en el primer semestre, tanto a nivel nacional como en la provincia. En ese período, los mayores reajustes se observaron en “Comunicación” (37,5%) y en “Educación” (30,7%), según el reporte de la Dirección de Estadística de la Provincia.

Estos valores confirman el proceso de desaceleración que esperaba el Gobierno nacional y que, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, se sostendrá en lo que resta del año.

Inflación de junio: qué pasó con los alimentos y cuáles fueron los mayores aumentos del mes

Inflación de junio: qué pasó con los alimentos y cuáles fueron los mayores aumentos del mes

Dentro del rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, Carnes acumula tres meses consecutivos por debajo del 1% (0,1% en junio), mientras que lácteos y aceites también moderaron su ritmo. Verduras siguió presionando al alza (7,5%), aunque a un ritmo menor que el mes anterior, compensado parcialmente por la deflación de Frutas (-3%), indica un reporte de IOL Inversiones. En conjunto, la desaceleración de lácteos y verduras explica la mayor parte de la moderación.

En Prendas de vestir y calzado, superado el efecto de cambio de temporada, se acumula ya el segundo mes consecutivo con variaciones por debajo de 0,5%, expresa esa compañía. Esto también responde a una caída de las ventas y a una dispersión de la demanda hacia el comercio digital y los showroom, fuera del radar fiscal.

Con menos tarifas y alimentos sin grandes saltos, la inflación tucumana fue del 1,4%

La principal conclusión es que la inflación subyacente continúa convergiendo hacia una velocidad de crucero más baja, probablemente en torno al 1,7%. Tras el registro de 2,1% mensual en mayo, junio mostró una nueva desaceleración hasta 1,9%, mientras que la inflación núcleo descendió de 1,9% a 1,6%, señala un reporte elaborado por Federico Fillipini y Javier Casabal, de Adcap Grupo Financiero. Esto respalda la visión de que la inflación es cada vez menos sensible a la reciente volatilidad cambiaria y que el traslado a precios (pass-through) continúa siendo acotado. La composición del dato fue mixta, pero en términos generales alentadora. Los precios estacionales aumentaron 3,4%, impulsados por verduras y rubros vinculados al turismo, como pasajes aéreos, hoteles y paquetes turísticos, acota el diagnóstico. “Es importante destacar que los alimentos aumentaron solo 1,3% mensual, pese a las subas en verduras y panificados/cereales, lo que contribuirá a reducir los niveles de pobreza, que habían aumentado en los últimos meses”, acota Adcap.

¿A qué sectores golpeó más la inflación durante junio?

¿A qué sectores golpeó más la inflación durante junio?

Jubilados y desocupados

Según el Instituto de Estadísticas de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la inflación golpea más a jubilados y desocupados. El impacto fue regresivo: la inflación fue más alta entre los hogares con jefe jubilado (1,8%) y desocupado (1,79%), y entre los deciles de menores ingresos, donde superó el 1,8% frente al 1,6% del decil más rico. Sin embargo, esa brecha no se repite en la medición interanual, donde todos los deciles registraron subas de entre 32,4% y 32,6%, indica el reporte.

La inflación de junio fue del 1,9% y acumula un alza de 16,8% en los primeros seis meses del año

La inflación de junio fue del 1,9% y acumula un alza de 16,8% en los primeros seis meses del año

El coordinador del IET, Fabián Amico, señaló que “la estabilidad cambiaria y la apertura a las importaciones explican la moderación de precios en bienes como los electrodomésticos, lo que sigue atentando contra el empleo nacional, pero, además, esto convive con fuertes subas en servicios regulados y de salud. Si en el segundo semestre se repite el ritmo del primero, 2026 cerraría con una inflación cercana al 34%, por lo que la desaceleración actual debe leerse con cautela”. Este panorama refleja cómo, incluso con una inflación mensual más moderada, las políticas económicas continúan afectando de manera desigual a los distintos sectores, planteando desafíos significativos para la recuperación de los ingresos y la estabilidad social del país.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosTucumánBanco Central de la República ArgentinaInflación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Inflación, consumo y empleo: por qué los servicios aumentan más que los bienes y qué impacto tiene en Tucumán

Inflación, consumo y empleo: por qué los servicios aumentan más que los bienes y qué impacto tiene en Tucumán

Se aceleró la inflación de alimentos en la primera semana de julio

Se aceleró la inflación de alimentos en la primera semana de julio

¿Qué hacer con los pesos cuando el plazo fijo y el dólar dejaron de ser un refugio para los ahorros?

¿Qué hacer con los pesos cuando el plazo fijo y el dólar dejaron de ser un refugio para los ahorros?

Advierten que El Niño podría tener impacto sobre la inflación: ¿cómo funciona?

Advierten que El Niño podría tener impacto sobre la inflación: ¿cómo funciona?

La inflación de junio fue del 1,9% y acumula un alza de 16,8% en los primeros seis meses del año

La inflación de junio fue del 1,9% y acumula un alza de 16,8% en los primeros seis meses del año

Lo más popular
Las tensiones de una semana de emociones
1

Las tensiones de una semana de emociones

2

Cuando el odio pelotea de las tribunas al poder

3

Cartas de lectores: La ingeniería civil frente al cambio climático

4

Cartas de lectores: El paraíso en riesgo

Adiós a Pedro Ignacio Calderón, ex director de las orquestas Sinfónica y Estable
5

Adiós a Pedro Ignacio Calderón, ex director de las orquestas Sinfónica y Estable

Ranking notas premium
Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
1

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio
2

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?
3

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo
4

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo

Vacaciones de invierno: la pieza más antigua del museo Nicolás Avellaneda tiene una historia de película
5

Vacaciones de invierno: la pieza más antigua del museo Nicolás Avellaneda tiene una historia de película

Más Noticias
Furia en Inglaterra por el árbitro designado para enfrentar a Argentina: Messi volvió a salirse con la suya

Furia en Inglaterra por el árbitro designado para enfrentar a Argentina: "Messi volvió a salirse con la suya"

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

¿A qué sectores golpeó más la inflación durante junio?

¿A qué sectores golpeó más la inflación durante junio?

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

La Caja Popular de Ahorros, la “joya de los tucumanos”, celebró 111 años

La Caja Popular de Ahorros, la “joya de los tucumanos”, celebró 111 años

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Comentarios