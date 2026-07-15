Con menos tarifas y alimentos sin grandes saltos, la inflación tucumana fue del 1,4%

Resumen para apurados
- La inflación de Tucumán en junio de 2026 cayó al 1,4%, registrando la cifra más baja del año por la desaceleración en alimentos y tarifas, por debajo de la media nacional.
- El índice acumuló un 16,8% en el primer semestre. Aunque rubros como comunicación subieron un 9,6%, la baja en carnes y vestimenta impulsó la moderación de los precios locales.
- Analistas prevén que la inflación anual rondará el 34% si se mantiene la tendencia, aunque advierten que el impacto sigue siendo regresivo para jubilados y desocupados.
Comer y vestirse no ha sido tan oneroso como usar el celular, pagar la cuota del colegio o de la medicina prepaga. Las tarifas, en general, tampoco registraron grandes variaciones, salvo en el rubro Comunicación (9,6%). Con todo esto, la inflación tucumana durante junio ha sido del 1,4%, el registro más bajo en lo que va de este 2026 y también inferior al promedio para el país del 1,9%, medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 16,8% en el primer semestre, tanto a nivel nacional como en la provincia. En ese período, los mayores reajustes se observaron en “Comunicación” (37,5%) y en “Educación” (30,7%), según el reporte de la Dirección de Estadística de la Provincia.
Estos valores confirman el proceso de desaceleración que esperaba el Gobierno nacional y que, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, se sostendrá en lo que resta del año.
Dentro del rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, Carnes acumula tres meses consecutivos por debajo del 1% (0,1% en junio), mientras que lácteos y aceites también moderaron su ritmo. Verduras siguió presionando al alza (7,5%), aunque a un ritmo menor que el mes anterior, compensado parcialmente por la deflación de Frutas (-3%), indica un reporte de IOL Inversiones. En conjunto, la desaceleración de lácteos y verduras explica la mayor parte de la moderación.
En Prendas de vestir y calzado, superado el efecto de cambio de temporada, se acumula ya el segundo mes consecutivo con variaciones por debajo de 0,5%, expresa esa compañía. Esto también responde a una caída de las ventas y a una dispersión de la demanda hacia el comercio digital y los showroom, fuera del radar fiscal.
La principal conclusión es que la inflación subyacente continúa convergiendo hacia una velocidad de crucero más baja, probablemente en torno al 1,7%. Tras el registro de 2,1% mensual en mayo, junio mostró una nueva desaceleración hasta 1,9%, mientras que la inflación núcleo descendió de 1,9% a 1,6%, señala un reporte elaborado por Federico Fillipini y Javier Casabal, de Adcap Grupo Financiero. Esto respalda la visión de que la inflación es cada vez menos sensible a la reciente volatilidad cambiaria y que el traslado a precios (pass-through) continúa siendo acotado. La composición del dato fue mixta, pero en términos generales alentadora. Los precios estacionales aumentaron 3,4%, impulsados por verduras y rubros vinculados al turismo, como pasajes aéreos, hoteles y paquetes turísticos, acota el diagnóstico. “Es importante destacar que los alimentos aumentaron solo 1,3% mensual, pese a las subas en verduras y panificados/cereales, lo que contribuirá a reducir los niveles de pobreza, que habían aumentado en los últimos meses”, acota Adcap.
Jubilados y desocupados
Según el Instituto de Estadísticas de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la inflación golpea más a jubilados y desocupados. El impacto fue regresivo: la inflación fue más alta entre los hogares con jefe jubilado (1,8%) y desocupado (1,79%), y entre los deciles de menores ingresos, donde superó el 1,8% frente al 1,6% del decil más rico. Sin embargo, esa brecha no se repite en la medición interanual, donde todos los deciles registraron subas de entre 32,4% y 32,6%, indica el reporte.
El coordinador del IET, Fabián Amico, señaló que “la estabilidad cambiaria y la apertura a las importaciones explican la moderación de precios en bienes como los electrodomésticos, lo que sigue atentando contra el empleo nacional, pero, además, esto convive con fuertes subas en servicios regulados y de salud. Si en el segundo semestre se repite el ritmo del primero, 2026 cerraría con una inflación cercana al 34%, por lo que la desaceleración actual debe leerse con cautela”. Este panorama refleja cómo, incluso con una inflación mensual más moderada, las políticas económicas continúan afectando de manera desigual a los distintos sectores, planteando desafíos significativos para la recuperación de los ingresos y la estabilidad social del país.