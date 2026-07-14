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Inflación de junio: qué pasó con los alimentos y cuáles fueron los mayores aumentos del mes

El IPC registró una suba del 1,9% y acumuló un 33,5% interanual. Recreación y Cultura encabezó los incrementos mensuales, mientras que el tomate lideró las subas dentro de los alimentos.

JUNIO. El IPC fue el más bajo en una década.
JUNIO. El IPC fue el más bajo en una década.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Indec informó que la inflación de junio en Argentina fue del 1,9%, la tasa más baja en una década, acumulando una variación interanual del 33,5%.
  • Recreación y Vivienda lideraron las subas con 4,2% y 3,3%, mientras que alimentos subió 1,3%, traccionado por incrementos en verduras como el tomate, que aumentó un 22,5%.
  • Este registro histórico consolida una desaceleración de precios a nivel nacional, aunque las subas en alimentos esenciales continúan presionando sobre la canasta básica.
Resumen generado con IA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de junio fue del 1,9%, la más baja de los últimos 10 años. 

Según el informe oficial, las categorías que registraron aumentos por encima del promedio mensual fueron Recreación y Cultura (4,2%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%), Salud (2,9%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%).

En tanto, las restantes divisiones mostraron las siguientes variaciones: Bienes y servicios varios (1,8%), Educación (1,7%), Transporte (1,6%), Restaurantes y hoteles (1,6%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,5%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,3%), Comunicación (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

Los alimentos que más aumentaron en junio

Dentro de la división Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un incremento del 1,3% durante junio, el Indec precisó cuáles fueron los productos con mayores subas.

Los alimentos que más aumentaron fueron:

- Tomate redondo: 22,5%.

- Papa: 4,8%.

- Lechuga: 4,6%.

- Zapallo anco: 4,6%.

- Pan francés tipo flauta: 4,1%.

- Cebolla: 3,9%.

De esta manera, el tomate volvió a ubicarse entre los productos con mayor variación mensual, muy por encima del promedio de la división de alimentos, mientras que las verduras encabezaron las principales alzas registradas durante junio.

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