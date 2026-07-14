Inflación de junio: qué pasó con los alimentos y cuáles fueron los mayores aumentos del mes

Resumen para apurados
- El Indec informó que la inflación de junio en Argentina fue del 1,9%, la tasa más baja en una década, acumulando una variación interanual del 33,5%.
- Recreación y Vivienda lideraron las subas con 4,2% y 3,3%, mientras que alimentos subió 1,3%, traccionado por incrementos en verduras como el tomate, que aumentó un 22,5%.
- Este registro histórico consolida una desaceleración de precios a nivel nacional, aunque las subas en alimentos esenciales continúan presionando sobre la canasta básica.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de junio fue del 1,9%, la más baja de los últimos 10 años.
Según el informe oficial, las categorías que registraron aumentos por encima del promedio mensual fueron Recreación y Cultura (4,2%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%), Salud (2,9%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%).
En tanto, las restantes divisiones mostraron las siguientes variaciones: Bienes y servicios varios (1,8%), Educación (1,7%), Transporte (1,6%), Restaurantes y hoteles (1,6%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,5%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,3%), Comunicación (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).
Los alimentos que más aumentaron en junio
Dentro de la división Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un incremento del 1,3% durante junio, el Indec precisó cuáles fueron los productos con mayores subas.
Los alimentos que más aumentaron fueron:
- Tomate redondo: 22,5%.
- Papa: 4,8%.
- Lechuga: 4,6%.
- Zapallo anco: 4,6%.
- Pan francés tipo flauta: 4,1%.
- Cebolla: 3,9%.
De esta manera, el tomate volvió a ubicarse entre los productos con mayor variación mensual, muy por encima del promedio de la división de alimentos, mientras que las verduras encabezaron las principales alzas registradas durante junio.