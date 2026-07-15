Caso Skanska: historia de una causa clave sobre la corrupción

El objeto central de la investigación, abierto formalmente en 2006 bajo la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli, consistió en determinar si existía un esquema de sobornos y sobreprecios para direccionar las licitaciones de las obras de ampliación de los gasoductos operados por Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS). Sin embargo, la marcha del expediente se frenó en seco en el año 2011, cuando la Cámara Federal decidió revocar los procesamientos y sobreseer a los imputados.