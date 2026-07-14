La neuropsicóloga argentina que lideró un estudio clave sobre la prevención de la demencia

En Perú, el equipo comenzó con la convocatoria de personas de nivel socioeconómico alto, pero luego orientó la búsqueda hacia comunidades más vulnerables. “Esas personas ya tenían acceso a gimnasios, alimentación saludable y mucha información sobre salud cerebral. Entonces empezaron a trabajar con comunidades más vulnerables y con líderes religiosos. El primer participante fue un pastor y, a partir de él, el mensaje empezó a circular de boca en boca”, relató Crivelli.