Cinco hábitos que pueden proteger la memoria y la salud cerebral: un estudio reveló cómo reducir el deterioro cognitivo

El ensayo clínico aleatorizado incluyó a 1.065 personas de entre 60 y 77 años de 11 países de América Latina, con un seguimiento de dos años. Los participantes que recibieron una intervención multidominio, estructurada y adaptada a la realidad regional alcanzaron una mejora de la cognición global un 55% superior a la observada entre quienes solo accedieron a recomendaciones generales de salud.