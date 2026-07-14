Cinco hábitos que pueden proteger la memoria y la salud cerebral: un estudio reveló cómo reducir el deterioro cognitivo

Resumen para apurados
- Un ensayo clínico liderado por la argentina Lucía Crivelli demostró en América Latina que cinco hábitos diarios reducen el deterioro cognitivo en adultos mayores de riesgo.
- El programa LatAm FINGERS evaluó a 1.065 personas de entre 60 y 77 años durante dos años, combinando ejercicio, dieta, control cardiovascular y estimulación cognitiva.
- Este hito valida la prevención con evidencia científica regional. Se seguirá a los participantes por cuatro años para comprobar si los beneficios cognitivos se mantienen.
Cinco hábitos cotidianos pueden ayudar a preservar la función cognitiva en adultos mayores con mayor riesgo de desarrollar demencia. Así lo demostró un ensayo clínico realizado en América Latina, que evaluó una intervención simultánea sobre actividad física, alimentación saludable, control cardiovascular, entrenamiento cognitivo y socialización.
El programa, denominado LatAm FINGERS, fue publicado hoy en The Lancet y será presentado en la Alzheimer’s Association International Conference 2026. El estudio fue liderado por la neuropsicóloga argentina Lucía Crivelli, jefa de Neuropsicología de FLENI e investigadora principal del proyecto.
El ensayo clínico aleatorizado incluyó a 1.065 personas de entre 60 y 77 años de 11 países de América Latina, con un seguimiento de dos años. Los participantes que recibieron una intervención multidominio, estructurada y adaptada a la realidad regional alcanzaron una mejora de la cognición global un 55% superior a la observada entre quienes solo accedieron a recomendaciones generales de salud.
Una estrategia integral
Los investigadores reclutaron a adultos con mayor riesgo de desarrollar demencia y un rendimiento cognitivo inferior al esperado para su edad, aunque sin diagnóstico de la enfermedad. El estudio se llevó a cabo en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana, Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina.
Los participantes fueron asignados al azar a dos grupos. Uno recibió durante dos años una intervención intensiva, estructurada y supervisada. El otro accedió a recomendaciones periódicas de promoción de hábitos saludables, similares a las que suelen ofrecerse en la práctica clínica.
El programa combinó actividad física supervisada, alimentación adaptada a las costumbres de cada país, control de factores de riesgo cardiovascular, ejercicios cognitivos y actividades para fortalecer la interacción social. Los beneficios también se observaron en la memoria episódica, la atención y las funciones ejecutivas.
“LatAm FINGERS demuestra que la prevención del deterioro cognitivo en América Latina no solo es posible, sino que también puede construirse a partir de evidencia generada en nuestra propia región”, afirmó Crivelli.
Cinco actividades para un cerebro sano
1. Actividad física: Ejercicio aeróbico de fuerza y equilibrio para mantener el cuerpo y el cerebro en movimiento.
2. Alimentación saludable: Asesoramiento nutricional basado en la dieta MIND, diseñada específicamente para la salud cerebral.
3. Entrenamiento cognitivo: Ejercicios dirigidos a memoria, atención y funciones ejecutivas.
4. Control de factores cardiovasculares: Monitoreo de presión arterial, glucosa, peso y lípidos para proteger la salud cerebrovascular.
5. Interacción social: Encuentros grupales y acompañamiento para sostener el bienestar emocional y la conexión comunitaria.
Resultados y próximos pasos
De los 1.065 participantes que iniciaron el ensayo, el 82,3% completó los dos años de seguimiento. La adherencia promedio al programa estructurado fue del 71,6% y la tasa de abandono resultó menor que en el grupo que recibió recomendaciones generales.
Los investigadores aclararon que los resultados no implican que la demencia pueda prevenirse por completo ni que exista una garantía individual de protección. El estudio aporta evidencia de que una intervención sostenida sobre factores modificables del estilo de vida puede contribuir a preservar la función cognitiva.
“Lo relevante es la combinación de actividad física, alimentación saludable, control cardiovascular, entrenamiento cognitivo y socialización, implementada de manera adaptada a nuestras comunidades”, señaló Crivelli.
Los participantes continuarán bajo seguimiento durante cuatro años para evaluar si los cambios se sostienen en la vida cotidiana y si los beneficios cognitivos permanecen a largo plazo sin el acompañamiento intensivo del equipo interdisciplinario, aún más.