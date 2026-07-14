El rompecabezas de Federico van Mameren: una dirigencia que no termina de aprender lo que significa ser elegida

“En Tucumán eso es agua corriente todos los días. Personalmente lo he vivido los últimos días con la dieta de los legisladores: más de un parlamentario ha dicho que no puede hablar de la remuneración porque es legislador, y entra el candado, el off the record y el silencio que seguramente vos no querías que ocurra. Y son voces públicas que no pueden diferenciar ‘esto digo como legislador’ y ‘esto digo como ciudadano’. Son una sola persona desde el momento que juran representarnos. En ese horrible sistema estamos inmersos y así hay discusiones de imposibilidades de que se puedan decir cosas, simplemente porque ponen el cerrojo de no decir públicamente lo que piensan”, añadió.