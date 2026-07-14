El rompecabezas de Federico van Mameren: una dirigencia que no termina de aprender lo que significa ser elegida

Resumen para apurados
- El periodista F. van Mameren criticó en Tucumán a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, por no retractarse de dichos despectivos, cuestionando la falta de ética política.
- Casado ofendió a Francia y se justificó bajo el "folclore futbolero", un comportamiento que Van Mameren vincula al uso abusivo del off-the-record por parte de legisladores.
- El análisis evidencia la desconexión de los políticos y anticipa una carrera electoral tucumana donde las evasivas y el silencio público definirán las futuras candidaturas.
“Hebe Casado, ¿la conoces? Posiblemente sí, posiblemente no. Forma parte de la vida política argentina. En estos días, la vicegobernadora de Mendoza fue, sin dudas, polémica; pasó los límites que necesitan las relaciones públicas e internacionales. Fue despectiva con los franceses, generó un enojo de la Embajada de Francia y, cuando pudo dar el ejemplo, dijo ‘de esto no me retracto’ y que lo decía dentro del folclore futbolero. Acá comienzan los problemas de una dirigencia política que no termina de aprender lo que significa ser elegido o elegida representante del pueblo”, afirmó Federico van Mameren en el arranque de su editorial en Panorama Tucumano, el programa insignia de LG Play.
Agregó que “hace mucho que los representantes del pueblo no se animan a retractarse, renunciar, dar la cara, pero, centralmente, asumir que son una sola cosa. De esto puede hablar mucha gente, el presidente mismo de la Nación”. “A nosotros, los periodistas, nos callan con ‘esto te lo digo en off the record’ y tenemos que aceptar porque simplemente no quieren decir lo que piensan y sostienen en privado. Y es un representante del pueblo, es una persona pública en todo momento”, dijo.
“En Tucumán eso es agua corriente todos los días. Personalmente lo he vivido los últimos días con la dieta de los legisladores: más de un parlamentario ha dicho que no puede hablar de la remuneración porque es legislador, y entra el candado, el off the record y el silencio que seguramente vos no querías que ocurra. Y son voces públicas que no pueden diferenciar ‘esto digo como legislador’ y ‘esto digo como ciudadano’. Son una sola persona desde el momento que juran representarnos. En ese horrible sistema estamos inmersos y así hay discusiones de imposibilidades de que se puedan decir cosas, simplemente porque ponen el cerrojo de no decir públicamente lo que piensan”, añadió.
Señaló que termina el Mundial y comienza una carrera política infernal. “En esto vale destacar un juego muy inteligente que viene haciendo la intendenta de la capital: no se define, sostiene que va a apoyar a Jaldo y no dice si va a ser candidata o no; y en eso va ganando tiempo para que no empiecen a patearle los talones en el momento que diga ‘quiero ser intendenta’”.
“Y es así que un archienemigo de ella, el ministro del Interior, ha tenido el cuidado de destacar su apoyo a la gestión y posible candidatura. En la intendencia lo toman como esa patada en los talones; sin embargo, sigue avanzando la estrategia, ganando tiempo y apoyo a su posible candidatura para ser reelecta”, señaló.
Por último, Van Mameren destacó el valor de la Selección argentina como embajadores, como gente que transmite una forma de ser argentina. “Como argentinos que desde el exterior representan una forma de ser que contrasta con lo que hizo la vicegobernadora de Mendoza”, cerró.