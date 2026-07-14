Hoy, en Panorama Tucumano: la previa de Argentina vs. Inglaterra y un informe especial sobre la ludopatía

Resumen para apurados
- El programa Panorama Tucumano de LA GACETA Play emitirá hoy a las 20:30 un especial sobre la previa de Argentina-Inglaterra y un informe de concientización sobre la ludopatía.
- La transmisión contará con corresponsales en Atlanta y testimonios de expertos y afectados por las apuestas, sumado al análisis político local que el ciclo ofrece desde 2017.
- Este envío busca concientizar sobre el peligro de las apuestas online en el deporte, consolidando el rol de este tradicional ciclo televisivo en el debate social de la región.
Esta noche, en Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play, analizaremos la clasificación de España a la final del Mundial y toda la previa de la semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra. En el estudio estará Guillermo Monti, mientras que Bruno Farano y Matías Auad llevarán el pulso en vivo desde las calles de Atlanta, donde se vive la expectativa por uno de los partidos más importantes del torneo.
Además, presentaremos el informe especial Mundial y riesgo de apuestas: testimonios del drama de la ludopatía y el peligro de perderlo todo. Escucharemos las voces de expertos y de jugadores anónimos que compartirán sus testimonios para concientizar sobre las consecuencias de esta adicción, el riesgo de perderlo todo y la importancia de pedir ayuda a tiempo.
Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).