Hoy, en Panorama Tucumano: la previa de Argentina vs. Inglaterra y un informe especial sobre la ludopatía

Esta noche, en Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play, analizaremos la clasificación de España a la final del Mundial y toda la previa de la semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra. En el estudio estará Guillermo Monti, mientras que Bruno Farano y Matías Auad llevarán el pulso en vivo desde las calles de Atlanta, donde se vive la expectativa por uno de los partidos más importantes del torneo.