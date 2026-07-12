Opinión

9 de Julio, otra vez

9 de Julio, otra vez

Un festejo que se reactualizó a partir de una necesidad política en tiempos del menemismo tuvo este año gestos propios de las preocupaciones de gestión y electorales de los principales actores.

Federico Diego van Mameren
Por Federico Diego van Mameren Hace 1 Hs

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