Opinión 9 de Julio, otra vez Un festejo que se reactualizó a partir de una necesidad política en tiempos del menemismo tuvo este año gestos propios de las preocupaciones de gestión y electorales de los principales actores. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Federico Diego van Mameren Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánCarlos MenemSan Miguel de TucumánRamón "Palito" OrtegaOsvaldo JaldoMuseo Casa Histórica de la Independencia9 de JulioJavier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Ningún atajo: el desarrollo se construye empresa por empresa Agua para el presente, naturaleza para el futuro La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella” En el Mundial de las apuestas, todos perdemos La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”