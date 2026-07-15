Adiós a Pedro Ignacio Calderón, ex director de las orquestas Sinfónica y Estable

Apenas dos años más tarde debutó con la Orquesta Sinfónica de su provincia y una década después ya se afincó en Tucumán, convocado por la UNT. En 1960, recibió una beca del Fondo Nacional de las Artes para estudiar durante un año en el Conservatorio Santa Cecilia en Roma, Italia; y en 1963 obtuvo una beca para trabajar con Leonard Bernstein en la Filarmónica de Nueva York. A su regreso, se convirtió en visitante asiduo de la provincia, mientras se desempeñaba como director en muchos otros lugares del país y del exterior. Su batuta también estuvo al frente de la Filarmónica de Buenos Aires, la del teatro Colón por 25 años y la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina durante más de dos décadas para, luego de su retiro, ser su director emérito. Fundó el Ensemble Musical de Buenos Aires, desde donde incursionó en el rock, el tango y la música popular, junto a la composición de bandas sonoras de películas.