Videojuegos como profesión: cómo se abre camino la industria en Tucumán

Cuando se habla de vivir de los videojuegos, la primera imagen suele ser la de alguien frente a una cámara, transmitiendo una partida en Twitch o compitiendo en un torneo. Pero muchos de quienes ya trabajan en ese mundo están del otro lado de la pantalla: diseñan reglas, programan movimientos, escriben historias, dibujan personajes y convierten una idea en algo que otras personas puedan jugar.