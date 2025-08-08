 Un solista de violín y piano con la Orquesta Sinfónica
EspectáculosTEATRO ALBERDI

Un solista de violín y piano con la Orquesta Sinfónica

La Orquesta de la UNT interpretará obras de Wagner y Brahms junto al francés Guillaume Barli.

GUILLAUME BARLI. El virtuoso solista francés será protagonista de la velada.
Hace 7 Hs

Obras de Johannes Brahms, Richard Wagner, César Franck y Vassili Kalinnikov sonarán fuerte esta noche en el teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez) a las 21.30. La Orquesta Sinfónica de la UNT, dirigida por Roberto Buffo, contará con la presencia de Guillaume Barli, quien actuará como doble solista instrumental, de violín y piano, lo que otorga un significado especial al concierto que, precisamente se llama “Solista de dos instrumentos”.

“El repertorio es de compositores románticos tardíos; es decir los románticos a posteriori de 1860. Entonces vamos a hacer dos cosas cortitas de cuerdas, ‘Canción triste’ de Kalinnikov y las ‘Hojas de álbum’ de Wagner. Las dos son, por cierto, transcripciones de piezas pianísticas pero muy bien hechas para cuerdas”, le dijo Buffo a LA GACETA.

Obra monumental

El francés Barli es un visitante frecuente en la provincia. “Guillaume va a tocar el concierto para violín y orquesta de Brahms, que es una obra monumental, uno de los grandes conciertos para violín y orquesta de todos los tiempos por cierto y uno de los más importantes conciertos románticos en particular. Además estará en una obra emblemática del repertorio romántico francés que son las Variaciones Sinfónicas de Franck. Una creación muy particular porque es una transformación del tema a nivel de motivo con un excesivo cromatismo; o sea, tiene a la vez racionalidad y mucha expresividad emocional en unos 15 minutos. Prácticamente todos los pianistas la tienen en repertorio por lo interesante del discurso”, describió Buffo. “El concierto para violín es una cosa formidable, como son todos los dos conciertos”, agregó el director.

Richard Wagner: 200 años de un genio sin descanso

En el romanticismo tardío alemán, compositores como Brahms combinaron la tradición clásica con la expresión romántica, destacando en música de cámara y sinfonías. Y el mismo Wagner revolucionó la ópera con su concepto de una obra de arte total, en la que todos los elementos de la música, el drama y la puesta en escena se unían. El francés Frank explora la emotividad y la expresividad musical, manteniendo al mismo tiempo una estructura formal clásica; así se exploraban nuevas formas como el poema sinfónico, que permitían una mayor libertad expresiva. El tema de Kalinnikov es una melodía melancólica y triste, característica del estilo del compositor, quien falleció a temprana edad debido a la tuberculosis.

