Un solista de violín y piano con la Orquesta Sinfónica

Obra monumental

El francés Barli es un visitante frecuente en la provincia. “Guillaume va a tocar el concierto para violín y orquesta de Brahms, que es una obra monumental, uno de los grandes conciertos para violín y orquesta de todos los tiempos por cierto y uno de los más importantes conciertos románticos en particular. Además estará en una obra emblemática del repertorio romántico francés que son las Variaciones Sinfónicas de Franck. Una creación muy particular porque es una transformación del tema a nivel de motivo con un excesivo cromatismo; o sea, tiene a la vez racionalidad y mucha expresividad emocional en unos 15 minutos. Prácticamente todos los pianistas la tienen en repertorio por lo interesante del discurso”, describió Buffo. “El concierto para violín es una cosa formidable, como son todos los dos conciertos”, agregó el director.