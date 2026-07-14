Monotributo: cómo será la nueva tabla de categorías y cuánto se pagará a partir de agosto

Además de los ingresos brutos, los contribuyentes deben considerar otras dos variables clave que también se actualizan: el "precio máximo unitario" de venta para quienes comercializan bienes (que rondará los $716.559) y los "alquileres devengados" anuales, que en la categoría más alta no podrán superar los $8,3 millones. El trámite se realiza de forma digital a través de la web o la app oficial de ARCA, donde el sistema suele precargar la información de facturación electrónica para facilitar el proceso.