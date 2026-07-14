Monotributo: cómo será la nueva tabla de categorías y cuánto se pagará a partir de agosto
El Gobierno ajustará los topes de facturación y los montos mensuales en base a la inflación del primer semestre. Los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 5 de agosto para completar el trámite de recategorización.
Resumen para apurados
- El Gobierno argentino aumentará un 16,8% las escalas y cuotas del Monotributo a partir de agosto, tras la actualización por la inflación del primer semestre.
- El ajuste eleva el tope de facturación anual a $126,5 millones. Los contribuyentes deben revisar sus parámetros y recategorizarse en el sitio de ARCA hasta el 5 de agosto.
- Esta medida busca mitigar el impacto inflacionario. Quienes no realicen el trámite a tiempo se exponen a sanciones y recategorizaciones de oficio automáticas por el fisco.
El régimen simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo) sufrirá cambios significativos este mes. De acuerdo con la normativa vigente, los ingresos admitidos en cada categoría y las cuotas mensuales se incrementarán un 16,8%, cifra que refleja la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el Indec para el primer semestre del año.
Con este ajuste, el monto máximo de facturación anual para permanecer en el sistema se elevará de los actuales $108,3 millones a aproximadamente $126,5 millones.
Nuevos topes de facturación y cuotas por categoría
El ajuste del 16,8% impactará en todos los escalones de la tabla. Para la Categoría A, la más baja del esquema y donde se concentra el 53% de los contribuyentes, el tope de ingresos anuales pasará de $10,2 millones a unos $12 millones (un promedio de $1.000.390 mensuales).
En consecuencia, la cuota total que incluye impuesto y aportes a la seguridad social ascenderá de $42.386,74 a un estimado de $49.508.
En el otro extremo, la Categoría K -el escalón más alto- mantendrá la unificación de topes para comercio y servicios establecida en la reforma fiscal de 2024, aunque persistirá la diferencia en los montos a pagar.
Desde agosto, un prestador de servicios en la categoría máxima pasará a abonar una cuota mensual de $1.613.811, mientras que para la actividad comercial el importe será de $701.827. Cabe destacar que el impacto final en el bolsillo dependerá de si el contribuyente mantiene su categoría actual o se desplaza en la tabla tras el proceso de recategorización.
Recategorización: plazos y requisitos para el trámite
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) habilitará en los próximos días su plataforma para la segunda recategorización del año, cuyo plazo límite será el 5 de agosto. Para cumplir con esta obligación, los monotributistas deberán evaluar su facturación acumulada entre julio de 2025 y junio del corriente año. Si los ingresos superan o son inferiores a los límites de su categoría actual, deberán modificar su posición en el esquema.
Además de los ingresos brutos, los contribuyentes deben considerar otras dos variables clave que también se actualizan: el "precio máximo unitario" de venta para quienes comercializan bienes (que rondará los $716.559) y los "alquileres devengados" anuales, que en la categoría más alta no podrán superar los $8,3 millones. El trámite se realiza de forma digital a través de la web o la app oficial de ARCA, donde el sistema suele precargar la información de facturación electrónica para facilitar el proceso.
Controles de oficio y excepciones al sistema
No todos los monotributistas están obligados a realizar el trámite. Quedan exceptuados aquellos que se hayan inscripto en el régimen hace menos de seis meses y quienes, tras revisar sus parámetros, confirmen que deben permanecer en la misma categoría. Sin embargo, es vital realizar la revisión, ya que una vez finalizado el plazo, ARCA ejecuta controles cruzados y puede disponer "recategorizaciones de oficio" si detecta que los gastos o movimientos bancarios no son consistentes con la declaración del contribuyente.
Históricamente, estos procedimientos de control derivan en miles de notificaciones de reubicación forzosa. En el último periodo, más de 220.000 contribuyentes fueron recategorizados automáticamente por el organismo, lo que en muchos casos genera recursos de apelación y reclamos administrativos. Para evitar estas sanciones, los especialistas recomiendan verificar no solo las facturas emitidas, sino también el resto de los parámetros de consumo antes de que cierre la ventana de actualización el 5 de agosto.