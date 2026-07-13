Recategorización del Monotributo: cuáles son los vencimientos y fechas clave en julio de 2026

Los datos definitivos del organismo se conocerán formalmente a mediados de julio, momento en el que el Indec difunda el índice de precios al consumidor correspondiente al mes de junio. A pesar de la falta de confirmación oficial, estimaciones realizadas por consultoras privadas y especialistas tributarios proyectan que el incremento general rondará el 14,3%. ARCA tendrá la tarea de precisar el porcentaje final de ajuste e informar la fecha exacta a partir de la cual entrarán en vigencia los nuevos importes para los contribuyentes.