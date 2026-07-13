Recategorización del Monotributo: cuáles son los vencimientos y fechas clave en julio de 2026

Resumen para apurados
- ARCA inició en Argentina la recategorización del Monotributo de julio de 2026, proceso obligatorio hasta el 5 de agosto para adecuar la categoría según la actividad real.
- Los contribuyentes deben evaluar ingresos y gastos de los últimos 12 meses. Quienes omitan registrar los cambios de su actividad enfrentarán multas y deudas retroactivas de ARCA.
- Se estima un aumento del 14,3% en las cuotas debido a la inflación. El reordenamiento busca que los comercios adecuen su tributación al contexto macroeconómico sin penalizaciones.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio por iniciado el plazo de recategorización del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, el Monotributo. La evaluación se realiza dos veces al año y sirve como verificación para determinar si los aportantes continúan en la misma categoría o si deberán inscribirse en una diferente según los parámetros de actividad. Julio se posiciona como un mes clave para realizar este proceso a través de la entidad fiscal.
Los contribuyentes del monotributo deberán realizar la evaluación para determinar si su categoría aún coincide con su condición de actividad, lo que además determina el monto a abonar todos los meses. La recategorización únicamente deben efectuarla quienes registraron parámetros de actividad que superaron o resultaron inferiores a los de la categoría vigente.
La fecha límite de la recategorización y quiénes deben hacerlo
De acuerdo con ARCA, en la evaluación se deben tomar en cuenta los últimos 12 meses de actividad, por lo que quienes llevan solo seis meses no deberán llevar a cabo este trámite. Los cambios en la actividad pueden registrarse en los ingresos y la facturación anual, en la superficie del local y afectada por la actividad, el valor del alquiler y la energía consumida por el mismo establecimiento.
En caso de que algunas de estas variables hayan cambiado, los contribuyentes deberán realizar la recategorización que podrá completarse durante todo julio hasta el día 5 de agosto. En caso de que el contribuyente no lleve a cabo este procedimiento, el sistema comprenderá que no se registraron cambios y el contribuyente permanecerá en la misma categoría, lo que pronto podría resultar en multas y cobros de deudas retroactivas.
La actualización periódica en el segundo semestre del año resulta un paso fundamental para reordenar la situación tributaria de los inscriptos. La medida busca que cada prestador de servicios o comerciante adecue su posición según el comportamiento real de su actividad en el último año. La normativa vigente contempla las variaciones generadas por el contexto macroeconómico y los incrementos de precios, aplicando las escalas corregidas para este tramo del calendario. El cumplimiento a término resulta clave para asegurar la continuidad en el sistema sin penalizaciones.
El vencimiento del Monotributo en julio de 2026
A la misma vez este mes concentra otro trámite fundamental para los monotributistas que se repite todos los meses: el pago mensual del impuesto. Esta obligación tendrá vencimiento el 20 de julio.
ARCA ofrece distintas opciones para abonar el monotributo de julio:
- Código QR: desde el Portal Monotributo de ARCA, en la sección "Próximo vencimiento" o "Cuenta corriente", se puede generar un código QR para abonarlo con cualquier billetera virtual compatible, como Mercado Pago.
- Volante Electrónico de Pago (VEP): ingresando con CUIT y Clave Fiscal al sitio de ARCA se puede generar un VEP y pagarlo posteriormente desde el home banking de una entidad adherida (Red Link o Banelco).
- Billeteras virtuales: aplicaciones como Mercado Pago permiten pagar el Monotributo buscando el servicio ARCA Monotributo, ingresando el CUIT y abonando con dinero en cuenta o tarjeta.
- Débito automático: es posible adherir el pago mensual desde el Portal Monotributo vinculando una cuenta bancaria (CBU) o una tarjeta de crédito. También puede gestionarse directamente desde el banco.
- Home banking o cajeros automáticos: por último, la cuota también puede abonarse mediante la banca electrónica de la entidad financiera o desde cajeros automáticos de las redes Banelco y Link.
Los datos definitivos del organismo se conocerán formalmente a mediados de julio, momento en el que el Indec difunda el índice de precios al consumidor correspondiente al mes de junio. A pesar de la falta de confirmación oficial, estimaciones realizadas por consultoras privadas y especialistas tributarios proyectan que el incremento general rondará el 14,3%. ARCA tendrá la tarea de precisar el porcentaje final de ajuste e informar la fecha exacta a partir de la cual entrarán en vigencia los nuevos importes para los contribuyentes.
Cuánto aumentaría el Monotributo desde julio de 2026
De acuerdo con las proyecciones privadas recolectadas por LA GACETA con anterioridad, las cuotas mensuales quedarían de la siguiente manera:
- Categoría A: $42.386,74.
- Categoría B: $48.250,78.
- Categoría C: $56.501,85 (servicios) y $55.227,06 (bienes).
- Categoría D: $72.414,10 (servicios) y $70.661,26 (bienes).
- Categoría E: $102.537,97 (servicios) y $92.658,35 (bienes).
- Categoría F: $129.045,32 (servicios) y $111.198,27 (bienes).
- Categoría G: $197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (bienes).
- Categoría H: $447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes).
- Categoría I: $824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (bienes).
- Categoría J: $999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (bienes).
- Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) y $600.879,51 (bienes).
- Categoría A: cerca de $12 millones anuales.
- Categoría B: alrededor de $17,6 millones.
- Categoría C: aproximadamente $24,7 millones.
- Categoría H: unos $82,1 millones.
- Categoría J: cerca de $105,3 millones.
- Categoría K: alrededor de $127 millones anuales.