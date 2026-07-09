Monotributo julio 2026: cuánto pagarán las categorías A a K tras la actualización de ARCA

Resumen para apurados
- ARCA actualizará en julio de 2026 los montos y topes de facturación de las categorías A a K del Monotributo en Argentina para ajustarlos a la inflación del semestre previo.
- El ajuste semestral se basa en la inflación y consultoras privadas estiman una suba del 14,3%, a la espera de que el Indec publique los datos oficiales a mediados de julio.
- La medida impactará en millones de monotributistas, elevando la cuota de la categoría A a $42.386,74 y el tope máximo de facturación de la categoría K a $127 millones anuales.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se prepara para oficializar la actualización semestral del Monotributo, una medida que impactará de forma directa en millones de trabajadores independientes, profesionales y pequeños comerciantes de todo el país. La modificación, pautada por normativa para aplicarse dos veces al año, se calcula sobre la base de la inflación acumulada durante el semestre previo. Este ajuste eleva tanto las cuotas mensuales obligatorias como los topes máximos de facturación permitidos para cada una de las categorías vigentes.
Los datos definitivos del organismo se conocerán formalmente a mediados de julio, momento en el que el Indec difunda el índice de precios al consumidor correspondiente al mes de junio. A pesar de la falta de confirmación oficial, estimaciones realizadas por consultoras privadas y especialistas tributarios proyectan que el incremento general rondará el 14,3%. ARCA tendrá la tarea de precisar el porcentaje final de ajuste e informar la fecha exacta a partir de la cual entrarán en vigencia los nuevos importes para los contribuyentes.
Cuánto aumentaría el Monotributo desde julio de 2026
De acuerdo con las proyecciones privadas, las cuotas mensuales quedarían de la siguiente manera:
- Categoría A: $42.386,74.
- Categoría B: $48.250,78.
- Categoría C: $56.501,85 (servicios) y $55.227,06 (bienes).
- Categoría D: $72.414,10 (servicios) y $70.661,26 (bienes).
- Categoría E: $102.537,97 (servicios) y $92.658,35 (bienes).
- Categoría F: $129.045,32 (servicios) y $111.198,27 (bienes).
- Categoría G: $197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (bienes).
- Categoría H: $447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes).
- Categoría I: $824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (bienes).
- Categoría J: $999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (bienes).
- Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) y $600.879,51 (bienes).
- Las categorías A y B continúan concentrando la mayor parte del padrón de monotributistas, por lo que el ajuste tendrá un fuerte impacto sobre pequeños contribuyentes y trabajadores independientes.
- Categoría A: cerca de $12 millones anuales.
- Categoría B: alrededor de $17,6 millones.
- Categoría C: aproximadamente $24,7 millones.
- Categoría H: unos $82,1 millones.
- Categoría J: cerca de $105,3 millones.
- Categoría K: alrededor de $127 millones anuales.