Monotributo julio 2026: cuánto pagarán las categorías A a K tras la actualización de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se prepara para oficializar la actualización semestral del Monotributo, una medida que impactará de forma directa en millones de trabajadores independientes, profesionales y pequeños comerciantes de todo el país. La modificación, pautada por normativa para aplicarse dos veces al año, se calcula sobre la base de la inflación acumulada durante el semestre previo. Este ajuste eleva tanto las cuotas mensuales obligatorias como los topes máximos de facturación permitidos para cada una de las categorías vigentes.