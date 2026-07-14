Seguridad

Quién es “Manay”, el trapero acusado por el crimen de un joven durante los festejos de la Selección en Córdoba

Agustín Alexis Guevara sigue prófugo y es intensamente buscado por la Policía. Está señalado como el principal sospechoso del homicidio de Matías Gerardo Ochonga en San Francisco.

Agustín Alexis Guevara, de 25 años, es buscado por la Policía tras el asesinato de Matías Gerardo Ochonga. (Foto: Instagram / @elmanay_w).
Agustín Alexis Guevara, de 25 años, es buscado por la Policía tras el asesinato de Matías Gerardo Ochonga. (Foto: Instagram / @elmanay_w).
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía busca a Agustín Guevara, trapero acusado de asesinar a tiros a Matías Ochonga durante los festejos de la Selección en San Francisco, Córdoba, por un ajuste de cuentas.
  • Guevara, alias 'Manay', tiene antecedentes por robo y abuso de armas. Tras el crimen, huyó y la policía realiza allanamientos en Córdoba y Santa Fe para dar con su paradero.
  • La participación de un prófugo con antecedentes en eventos municipales genera fuerte debate social. Cibercrimen investiga sus redes para localizarlo y esclarecer el hecho.
Resumen generado con IA

La investigación por el asesinato de Matías Gerardo Ochonga, ocurrido durante los festejos por la Selección argentina en San Francisco, Córdoba, avanzó con la identificación del principal sospechoso. Sin embargo, el acusado sigue sin aparecer y la Policía mantiene un operativo de búsqueda en dos provincias.

El apuntado es Agustín Alexis Guevara, de 25 años, conocido en la escena musical como “Manay”. La Fiscalía de Feria ordenó su detención inmediata por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero hasta el momento permanece prófugo.

Tras reunir los primeros elementos de la causa, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en la ciudad cordobesa de San Francisco y en Frontera, ya en territorio santafesino.

A pesar de los operativos, Guevara no fue encontrado en los domicilios allanados y la orden de captura sigue vigente. Las fuerzas de seguridad de Córdoba y Santa Fe mantienen activos los operativos para dar con el paradero del sospechoso.

El perfil de “Manay”: artista de trap con antecedentes penales

El caso tomó mayor repercusión cuando se supo que el presunto asesino tenía una faceta artística en la música urbana local. Bajo el nombre de “Manay”, Guevara participó en la Estudiantina 2025 —una tradicional fiesta de los estudiantes secundarios— el 20 de septiembre del año pasado, en la Plaza Vélez Sarsfield de San Francisco, donde integró la grilla oficial como artista de trap.

Su presencia en ese evento generó polémica al conocerse que contaba con antecedentes penales por robo calificado, abuso de arma de fuego, violación de domicilio y tentativa de robo, según información judicial.

En paralelo a su actividad musical, Guevara difundía sus canciones en YouTube y Spotify bajo el sello independiente GuevaraMusic o PROD_GUEVARMUSIC. Sus letras giraban en torno a historias de barrio y vivencias callejeras.

Como parte de la investigación, las brigadas de Cibercrimen auditan los canales digitales de Guevara para intentar rastrear su ubicación. Mientras tanto, la Policía continúa con los allanamientos y operativos en la región.

El crimen ocurrió el domingo cerca de las 2.12. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el agresor habría aprovechado la multitud para acercarse a Ochonga, dispararle tres veces por la espalda y escapar entre las personas que participaban de los festejos. Pese a la cantidad de gente que había en el lugar, no se registraron otros heridos.

Debido a la multitud que ocupaba el centro de San Francisco, una ambulancia no pudo llegar hasta el lugar y los policías trasladaron al joven en un patrullero al Hospital J. B. Iturraspe.

Allí, los médicos confirmaron su muerte. Ochonga era oriundo de Frontera, Santa Fe, aunque tenía domicilio registrado en San Francisco. La principal hipótesis de los investigadores apunta a un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, esa línea continúa bajo investigación.

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