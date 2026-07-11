Ataque en Villa Carlos Paz: un adolescente lucha por su vida tras haber sido agredido por una patota

Lo que debía ser una jornada de celebración terminó en tragedia en la ciudad de Villa Carlos Paz. Santiago Herrero, un adolescente de 15 años, se encuentra internado con pronóstico reservado luego de haber sido víctima de una feroz golpiza en la intersección de la avenida Cárcano y la calle Sargento Cabral. El ataque, caracterizado por su alevosía, conmocionó a la comunidad por la extrema violencia empleada por los agresores.