Ataque en Villa Carlos Paz: un adolescente lucha por su vida tras haber sido agredido por una patota

Resumen para apurados
- Santiago Herrero, de 15 años, sufrió un hundimiento de cráneo tras ser atacado por una patota el 9 de julio en Villa Carlos Paz por un botellazo y golpes por la espalda.
- El joven fue emboscado por el grupo, que continuó pateándolo en el suelo. Tras ser operado de urgencia por coágulos cerebrales en Córdoba, muestra una leve mejoría médica.
- La fiscal Jorgelina Gómez busca identificar a los agresores mediante cámaras de seguridad, mientras la familia de la víctima teme represalias de esta conocida banda violenta.
Lo que debía ser una jornada de celebración terminó en tragedia en la ciudad de Villa Carlos Paz. Santiago Herrero, un adolescente de 15 años, se encuentra internado con pronóstico reservado luego de haber sido víctima de una feroz golpiza en la intersección de la avenida Cárcano y la calle Sargento Cabral. El ataque, caracterizado por su alevosía, conmocionó a la comunidad por la extrema violencia empleada por los agresores.
"No fue una pelea, lo agarraron de atrás"
Según el relato de los testigos y la familia de la víctima, no se trató de un enfrentamiento mutuo, sino de una emboscada. María Laura Tamagnone, madre de Santiago, fue tajante al describir lo sucedido. “No fue una pelea. Lo agarraron de atrás. Un chico empezó a correr, le pegó, Santiago cayó al piso y después los otros le siguieron pegando patadas. Ni siquiera pudo defenderse”, afirmó.
En medio del intento de Santiago por escapar de la gresca, recibió un impacto fulminante con una botella de vidrio en la zona parietal. El golpe fue de tal magnitud que le provocó un hundimiento de cráneo inmediato.
Mientras el joven yacía inconsciente en el suelo, el grupo de atacantes continuó propinándole patadas antes de darse a la fuga, dejando también a uno de los amigos de Santiago con heridas de gravedad.
Cirugía de urgencia y evolución bajo pronóstico reservado
Debido a la gravedad de las lesiones, el adolescente fue trasladado de urgencia inicialmente al hospital municipal Gumersindo Sayago y, posteriormente, derivado al Hospital de Urgencias en la capital cordobesa. El diagnóstico mencionó traumatismo de cráneo severo con presencia de varios coágulos sanguíneos.
“El médico nos explicó que el hueso hundido le produjo una fisura en el cerebro”, detalló Tamagnone. Durante la intervención quirúrgica, los especialistas lograron extraer el coágulo más grande y descomprimir la zona afectada para reposicionar el hueso fracturado. El último parte médico indicó una "evolución leve"; el joven comenzó a responder positivamente a la medicación y mostró actividad motriz en extremidades, aunque su estado general sigue siendo delicado y bajo monitoreo constante.
Cámaras de seguridad y el temor a un grupo violento conocido
La investigación judicial está a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez, quien analizará las grabaciones de las cámaras de seguridad del corredor céntrico para identificar formalmente a los responsables. Aunque todavía no se han efectuado detenciones, se sospecha que varios de los integrantes de la patota ya habrían sido individualizados.
La familia de Santiago denunció que los agresores forman parte de un grupo que protagonizó incidentes previos en la zona. “Todo el mundo conoce a este grupo de violentos y hay varios chicos amenazados en Carlos Paz. Tengo miedo de lo que pueda pasar después”, manifestó con preocupación la madre de la víctima.