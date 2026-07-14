Del semillero de Argentinos Juniors al barrio de La Cocha que nació para homenajear el Mundial de 1978

Uno de los que mejor representa ese vínculo entre el barrio y el fútbol es Diego Rivas. Su vida siempre estuvo atravesada por la pelota. Su historia pudo haber tomado otro rumbo. De adolescente viajó a Buenos Aires para incorporarse a las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, una de las canteras más prestigiosas del país. Permaneció allí hasta 1997, cuando una lesión en la rodilla terminó cambiando sus planes. "Me tocó volver a Tucumán", resume.