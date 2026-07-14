Quiénes eran los hooligans: la historia oculta de la barra brava inglesa que atemorizó a Europa

La primera gran catástrofe internacional ocurrió en mayo de 1985 en Bruselas, Bélgica, antes de comenzar la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus. Hooligans del equipo inglés rompieron las vallas de contención y cargaron contra la zona donde había hinchas italianos. El pánico provocó una estampida y el derrumbe de un muro de contención, dejando un saldo de treinta y nueve muertos y cientos de heridos. Como sanción directa, la UEFA expulsó a todos los clubes ingleses de las competiciones europeas por un período de cinco años.