Sueña con ver otro Mundial sin que su pueblo desaparezca

Pero el paisaje que rodea a Puesto Nuevo cambió por completo. El antiguo camino que atravesaba el pueblo y durante décadas comunicó La Cocha con Graneros dejó de existir. En su lugar apareció una enorme grieta que, según Villagra, se extiende por unos tres kilómetros y que, en algunos sectores, alcanza los cinco metros de profundidad. La fractura del terreno dividió a la comunidad, dificultó la comunicación entre vecinos y se convirtió en una amenaza permanente para quienes todavía resisten en el lugar.