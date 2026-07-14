Horóscopo chino: los signos que experimentarán un giro en su carrera y recibirán recompensas inesperadas, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru anunció que los signos de Tigre, Dragón, Cabra y Perro tendrán giros laborales clave este segundo semestre por la influencia del Doble Fuego.
- Tras un período sin frutos, el Tigre crecerá en los negocios, el Dragón recibirá compensaciones, la Cabra hallará estabilidad y el Perro tendrá propuestas laborales audaces.
- Este pronóstico destaca la necesidad de mantener el equilibrio emocional y físico para aprovechar con éxito las oportunidades de desarrollo profesional que se avecinan.
Los astros se mueven en una constante que influye en nuestro destino. Habrá signos que hasta el momento no encontraron frutos de sus esfuerzos diarios, de sus decisiones concienzudas, de sus precauciones o intentos por alcanzar el éxito forcejeando un poco con su porvenir. Pero los tiempos lunares no se pueden doblegar y el horóscopo chino advierte que los animales del zoo zodiacal deben armarse de paciencia, aunque cuando el momento llega, los astros otorgan recompensas que superan lo esperado.
Ludovica Squirru, la reconocida astróloga, dio cuenta de que en esta segunda mitad de año, el rumbo de algunos nativos del horóscopo chino cambiará de forma rotunda en lo que respecta a la carrera profesional y laboral. Aquí las oportunidades comenzarán a surgir y la influencia de los astros gestará un escenario de caminos emocionantes que deberán ser aprovechados con sabiduría y entusiasmo.
Los signos que experimentarán crecimiento y desarrollo en lo profesional
De acuerdo con la especialista, la energía del “Doble fuego” obligará a algunos animales a tomar decisiones definitivas que, sin dudas, cambiarán el rumbo que hasta ahora venían mostrando los sucesos de la vida.
Tigre
El Tigre será uno de los signos que ingresará en esta etapa de crecimiento laboral, potenciando además su revolución interna. Se sentirá ágil en sus quehaceres profesionales y experimentará un semestre donde lo intelectual y los negocios se destrabarán, fluyendo hacia un desarrollo corporativo interesante. Sin embargo, corre riesgo de sufrir afecciones físicas por exceso de ego. Debe controlar la presión arterial y aprender a delegar.
Dragón
El Dragón será otro de los grandes protagonistas de este ciclo, funcionando como un auténtico oasis tras haber pagado intensas deudas kármicas. Para quienes nacieron bajo este signo, la presión laboral disminuirá notablemente en esta segunda mitad del año y comenzarán a recibir compensaciones económicas o reconocimientos inesperados por tareas realizadas en el pasado. La clave para ellos en esta etapa será buscar momentos para conectar con la naturaleza, un paso fundamental para equilibrar su espíritu y asimilar tanta vibración positiva.
Cabra
Por su parte, la Cabra se posiciona como la gran aliada y la máxima beneficiada de este período de "Doble fuego". Mientras el entorno a su alrededor tambalea, este signo encontrará una envidiable estabilidad, rodeada de romances intensos, protección y reconciliaciones familiares. Además, su intuición estará más afilada que nunca, lo que le permitirá dar giros sumamente positivos en su carrera profesional y, finalmente, cerrar etapas dolorosas que venía arrastrando.
Perro
Por último, el Perro vivirá una verdadera montaña rusa de pasiones, exposición pública y magnetismo. Este signo recibirá una inyección de energía directa que se traducirá en propuestas laborales audaces y sumamente tentadoras. Sin embargo, no todo será sencillo: semejante intensidad puede llegar a desestabilizarlo en lo emocional, por lo que su principal desafío durante estos meses será mantener los pies sobre la tierra para no perder el rumbo en medio de la tormenta de novedades.