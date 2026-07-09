Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán éxito en el trabajo y viajes, según Ludovica Squirru

Más allá de los signos que recibirán un impulso especial, Squirru señala que julio será un mes para expandirse con inteligencia. La energía favorecerá el crecimiento, los viajes y los nuevos desafíos, pero también invitará a evitar decisiones apresuradas en cuestiones de largo plazo. La combinación entre iniciativa y prudencia será la mejor estrategia para aprovechar al máximo las oportunidades que traerá este período.