Horóscopo chino: los signos que destrabarán sus proyectos y alcanzarán la armonía en julio, según Ludovica Squirru

Finalmente, el Perro descubrirá que la lealtad y la constancia se convertirán en sus máximas aliadas a lo largo del mes. El universo le abrirá puertas doradas para expandirse tanto en el plano personal como en el profesional, con la única condición de resguardar la calma frente a las presiones externas y no dejarse arrastrar por la ansiedad. Será, además, un ciclo inmejorable para tender puentes con los demás, abriendo los brazos a la colaboración mutua y a la construcción de sólidos proyectos en equipo.