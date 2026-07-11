Horóscopo chino: los signos que necesitan ordenarse para avanzar en sus proyectos, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru, la reconocida astróloga y especialista del horóscopo chino, advirtió que durante julio algunos signos deberán hacer caso a su cronograma de pendientes. Para la pitonisa, no hay tiempo que perder. El período actual se asocia a los procesos internos, los cambios silenciosos y la necesidad de organizar aquello que viene creciendo de manera desprolija. Este mes, como advierte la experta, no se trata de actuar desde la ansiedad, sino de observar con atención lo que necesita ser acomodado antes de dar pasos más grandes. Estos son los signos que sentirán con mayor intensidad este llamado a limpiar, soltar y estructurar sus vidas durante el mes de julio.