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Horóscopo chino: los signos que necesitan ordenarse para avanzar en sus proyectos, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga señaló que este tiempo requiere de ordenar pendientes y cerrar ciclos para poder seguir creciendo.

Ludovica Squirru advirtió cuáles son los signos que deberán ocuparse de los asuntos pendientes.
Ludovica Squirru advirtió cuáles son los signos que deberán ocuparse de los asuntos pendientes. (Imagen Web)
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La astróloga Ludovica Squirru advirtió en julio que los signos de Gallo, Conejo, Dragón y Mono deben resolver pendientes para cerrar ciclos y avanzar en sus proyectos personales.
  • Este mes demanda introspección y organización interna. Cada signo enfrenta desafíos específicos, desde evitar la autoexigencia hasta canalizar de forma inteligente su energía.
  • El ordenamiento actual permitirá a estos signos sentar bases sólidas, sanar vínculos afectivos y aprovechar con éxito las futuras oportunidades de crecimiento personal.
Resumen generado con IA

Julio es un mes que no admite vacilaciones, tampoco dejar cabos sueltos. La astrología china advierte que si se quiere continuar creciendo en proyectos personales, aprovechar oportunidades clave y sentirse mejor en el transcurso de este nuevo tiempo, resulta fundamental no dejar lo que iniciamos sin una resolución. El horóscopo chino nos pide por esta vez hacernos cargo de nuestros pendientes, algo que tendrá un beneficio colateral: cerrar ciclos para poder abrir nuevos.  

Horóscopo chino: los tres signos que encontrarán un nuevo rumbo en julio 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que encontrarán un nuevo rumbo en julio 2026, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru, la reconocida astróloga y especialista del horóscopo chino, advirtió que durante julio algunos signos deberán hacer caso a su cronograma de pendientes. Para la pitonisa, no hay tiempo que perder. El período actual se asocia a los procesos internos, los cambios silenciosos y la necesidad de organizar aquello que viene creciendo de manera desprolija. Este mes, como advierte la experta, no se trata de actuar desde la ansiedad, sino de observar con atención lo que necesita ser acomodado antes de dar pasos más grandes. Estos son los signos que sentirán con mayor intensidad este llamado a limpiar, soltar y estructurar sus vidas durante el mes de julio.  

Los signos que estarán impulsados a cerrar ciclos y ordenar pendientes 

Gallo

Julio posiciona al Gallo en un lugar de fuerte protagonismo. La energía del período lo invita directamente a ordenar su rutina diaria y a tomar decisiones postergadas en torno al hogar, el trabajo y su imagen personal. Es el momento ideal para animarse a inaugurar una etapa completamente diferente, pero para lograrlo deberá cerrar asuntos inconclusos y recuperar claridad mental. La recomendación de la experta para el Gallo es tajante: evitar la autoexigencia extrema. Organizar no implica controlarlo todo, sino saber elegir con inteligencia dónde depositar la energía.  

Conejo

Al presentarse como el signo de choque en este mes, el Conejo experimentará julio con una sensibilidad mucho más afilada, acompañada de cierta incomodidad o altibajos emocionales. Las circunstancias de estos días lo obligarán a revisar a fondo sus vínculos, las determinaciones familiares y aquellos temas personales que venía esquivando. No es una fase para forzar respuestas inmediatas ni actuar bajo presión; la prudencia será su mejor aliada. Si el Conejo logra no reaccionar desde la herida, descubrirá una oportunidad invaluable para sanar y reacomodar su mundo afectivo.  

Dragón

Para el Dragón, la corriente de julio es sumamente favorable para avanzar, aunque existe una condición ineludible: no confundir el impulso con el apuro. Es un escenario propicio para abrir nuevas puertas, encender proyectos y tomar resoluciones que devuelvan el entusiasmo perdido. Si bien la afinidad energética le brinda un sólido respaldo, la pitonisa le aconseja "bajar un cambio" antes de asumir compromisos demasiado ambiciosos. Todo lo que comience en este ciclo requerirá de una base sólida y transparente.  

Mono

El Mono transitará un período marcado por movimientos inteligentes, diálogos clave y oportunidades perfectas para resolver asuntos netamente prácticos. La coyuntura astral le otorgará la estructura necesaria para esclarecer sus ideas, planificar a futuro y combatir la dispersión. Julio también se presenta positivo para implementar mejoras en el hogar o renovar su aspecto estético. El gran desafío para el Mono consistirá en no maquillar los asuntos profundos con humor o distracción; si logra concentrarse y asumir el compromiso, los resultados superarán con creces sus propias expectativas.

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