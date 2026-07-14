La Caja Popular de Ahorros, la “joya de los tucumanos”, celebró 111 años

Resumen para apurados
- La Caja Popular de Ahorros de Tucumán celebró su 111° aniversario e inauguró un museo en un acto encabezado por Guillermo Norry y Daniel Abad en su sede central.
- El evento se dio bajo una gestión iniciada en enero, marcada por disputas de poder y control político-gremial entre el Gobierno provincial y el sindicato bancario.
- Las autoridades ratificaron la defensa irrestricta de la entidad y proyectan expandir sus servicios con créditos y una billetera virtual propia para los tucumanos.
La Caja Popular de Ahorros celebró ayer 111 años de historia con un acto en su casa central, encabezado por el interventor Guillermo Norry y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. La jornada incluyó la inauguración de un museo institucional y dejó frases que rozaron la interna que atraviesa la institución.
La Caja Popular de Ahorros cumplió 111 años desde su fundación, el 13 de julio de 1915, por decisión del entonces gobernador, Ernesto Padilla. En palabras de Norry, la entidad existía “20 años antes de la creación del mismo Banco Central”.
“Hoy, a 111 años de aquel sueño hermoso, nos encontramos transitando frutos de ese propósito” dijo Norry ante trabajadores, bancarios y autoridades reunidos en el hall de la Casa Central.
Para el interventor, la verdadera fortaleza de la Caja no está sólo en lo funcional: “todavía tenemos un valor intangible que la tecnología no ha logrado eliminar y es el valor humano del trato personal”, afirmó. Y recalcó: “por eso sigue siendo la Caja de la gente”.
Luego de Norry tomó la palabra el ministro Abad, quien llevó el saludo del gobernador Osvaldo Jaldo.
Abad resumió en una frase el lugar que ocupa la entidad para la administración provincial: “Para nosotros es la joya de la abuela”, dijo. Repasó además el rol social de la Caja en municipios del interior.
En ese tramo del discurso asomó la interna que rodea a la conducción de la entidad desde comienzos de este año. La actual conducción asumió el 23 de enero. El recambio se dio en medio de una disputa por el manejo de la institución entre el Gobierno provincial y el sector gremial bancario que responde al diputado nacional Carlos Cisneros.
Defensa irrestricta de la institución
Abad sostuvo: “Por ahí nos quisieron meter alguna cuña. De ninguna manera vamos a permitir que la caja se ponga en peligro”, y agregó: “esta es una joya, es la joya de los tucumanos, no de un gobierno de turno”. En la misma línea, Norry había señalado minutos antes que “esta intervención ha tomado el compromiso de la defensa irrestricta de la institución”.
Como parte de los festejos, quedó inaugurado el primer Museo de la Caja Popular de Ahorros, un espacio ubicado en el Salón San Martín donde se exhibirán piezas y documentos que recorren la historia de la entidad desde 1915 hasta la actualidad.